Samsung объявил о старте производства первого в отрасли встроенного накопителя Universal Flash Storage 3.1 или eUFS 3.1, который в конечном итоге появится в будущих флагманских смартфонах. Это будет самый быстрый накопитель в отрасли. Стандарт eUFS 3.1 в три раза быстрее, чем стандарт eUFS 3.0 предыдущего поколения по скорости записи и может превышать барьер передачи данных в 1 ГБ/с.
Если говорить о точных цифрах, то Samsung утверждает, что новый стандарт может достигать скорости последовательной записи более 1200 МБ/с. То есть для передачи около 100 ГБ данных потребуется всего 1,5 минуты. Такой уровень производительности в будущих флагманах сейчас кажется чем-то из ряда фантастики.
Кроме быстрой передачи данных, новые накопители позволят в разы быстрее открывать приложения, а значит в целом положительно скажутся на производительности будущих смартфонов. Так, Samsung eUFS 3.1 на 512 ГБ сможет обеспечить пользователю 100 000 операций ввода-вывода в секунду для операций чтения и 70 000 операций ввода-вывода в секунду для операций записи.
В дополнение к хранилищам на 512 ГБ, Samsung будет производить память объемом 256 и 128 ГБ, которую, кстати, смогут использовать и другие производители смартфонов.
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