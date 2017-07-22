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Fujitsu Arrow 5G станет первым флагманом компании с поддержкой 5G

17 марта 2020, 14:10




Первый квартал года был богат на многочисленные анонсы флагманов, среди которых были, например, OPPO Find X2 Pro и Red Magic 3 5G. Сейчас мир в ожидании презентации Redmi K30 Pro и Huawei P40. Однако среди всего этого информационного шума, как-то потерялась весьма знаковая новость - это появление на рынке флагманских смартфонов компании Fujitsu, которая готовится представить свой Fujitsu Arrow 5G.

Fujitsu представит свой первый флагман с 5G


Этот новый флагман будет работать на новейшей платформе Snapdragon 865 с поддержкой 5G-сетей (SA + NSA). Смартфон будет оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением QHD+, а также имеет встроенный датчик отпечатков пальцев.

В задней части устройства имеется квадратный модуль камеры, в котором размещены три датчика камеры, в том числе основной датчик на 48 мегапикселей, сверхширокий объектив на 16 мегапикселей, а также телеобъектив на 8 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет 16 мегапиксельной.

Под капотом Fujitsu Arrow 5G поставляется с огромной 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство будет работать от аккумулятора емкостью 4070 мАч, который, вероятно, также будет оснащен функцией быстрой зарядки. Он будет работать на последней версии ОС Android 10.



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