Xbox Series X сможет работать только с внешним SSD от Seagate
17 марта 2020, 16:02
Ранее Microsoft наконец-то представила технические характеристики Xbox Series X, среди которых называлась возможность использования внешнего SSD. Однако, как выяснилось сегодня, для этого вам необходимо приобрести специальный фирменный твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ. В противном случае единственным доступным внешним хранилищем будут жесткие диски USB для игр предыдущих поколений, и в этом случае потеря производительности будет существенной.
Одним из основных моментов в технических характеристика, на которых Microsoft сосредоточила свое внимание, стало повышение производительности не только новых игр, но и тайтлов для Xbox One, Xbox 360 и даже Xbox, работающих на Xbox Series X. С этой целью консоль представляет SSD для замены более медленных жестких дисков, которые линейка Xbox использовала до сих пор.
Из коробки, Xbox Series X будет иметь внутренний твердотельный накопитель NVMe емкостью 1 ТБ, который, как обещает Microsoft, позволит геймерам установить сразу несколько игр, а также ускорит загрузку как новых релизов, так и старых игр, таких как Assassin's Creed Odyssey и Final Fantasy XV. Рост производительности, предположительно, будет связан с архитектурой Xbox Velocity, которая, по словам Microsoft, позволит мгновенно получить доступ к 100 ГБ игровых ресурсов.
Решить потребности пользователей сможет внешний SSD от Seagate, обладающий теми же характеристиками, что и внутренний накопитель консоли. Благодаря накопителю можно будет расширить объем памяти консоли и легко переносить игры с одной консоли на другую. Однако основное преимущество этих SSD - это возможность даже старым играм использовать преимущества архитектуры Xbox Velocity, что просто невозможно с обычным внешним USB-накопителем.
В то время как в игры старшего поколения можно играть с жестких дисков USB , новые игры для Xbox уже будут выпускаться лишь для SSD. И на данный момент запатентованный накопитель Seagate является единственным доступным внешним SSD, подходящим для Xbox Series X, что может существенно сказаться на его стоимости.
Это означает, что владельцы новой консоли от Microsoft не смогут увеличить объем памяти консоли для новых игр так же легко, как владелец Switch, просто заменив карту microSD. Вместо этого пользователям придется покупать твердотельные накопители NVMe от Seagate, даже если им не нужен полный терабайт внешнего хранилища.
Благодаря тому, что Nintendo Switch запускает свои игры без картриджей, а теперь Xbox следует их примеру, перенося игры на SSD, видеоигры явно переходят на носители данных с более быстрым временем загрузки. Внешний SSD - логичный следующий шаг, но стоимость, связанная с привязкой пользователей к одному варианту, в отличие от того, чтобы позволить им использовать любые внешние SSD, которые у них уже есть, может не оправдать удобство plug-and-play.
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