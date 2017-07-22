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Учи.ру представит бесплатное решение для проведения видеоуроков

17 марта 2020, 17:24



Коронавирус сейчас бьет по всем секторам экономики, переводя крупные мероприятия и работу людей в онлайн. В такое время важность интернет-сервисов растет, особенно это касается образовательных ресурсов.

Учи.ру представит бесплатное решение для проведения видеоуроков


Образовательная онлайн-платформа Учи.ру анонсировала запуск бесплатного решения, которое позволит учителям проводить уроки по видео связи на базе инфраструктуры платформы.

Инфраструктурное решение позволит всем учителям проводить собственные видеоуроки в режиме реального времени: объяснять материал, демонстрировать ученикам презентации и различные учебные файлы. Уже в скором времени доступ к новому сервису будет предоставлен учителям.

Также уже с 23 марта на платформе будет запущен ряд бесплатных видеокурсов для учеников с первого по четвертый классы по математике, русскому языку, окружающему миру и английскому языку. Это будут ежедневные уроки в формате онлайн-трансляций, подключиться к которым сможет любой пользователь.



Для администрации учебных заведений и учителей Учи.ру начала проводить бесплатные вебинары по организации дистанционного образовательного процесса в школах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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