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Полные технические характеристики PlayStation 5 будут раскрыты 18 марта

17 марта 2020, 18:57




Microsoft вчера опередила Sony и представила технические характеристики грядущей Xbox Series X, чем просто поразила умы технологического сообщества. Новая консоль будет по-настоящему революционной. Теперь мир ждет, чем же аудиторию сможет поразить Sony PlayStation 5.

Полные технические характеристики PS5 будут раскрыты 18 марта


Сегодня в компании наконец объявили, когда же будут представлены полные технические характеристики консоли и ждать осталось совсем немного. Глубокое погружение в архитектуру Sony PlayStation 5 назначено на завтра в 9 утра по тихоокеанскому времени. Это будет сделано посредством онлайн-трансляции, которую проведет ведущий системный архитектор PS5 Марк Черни.

Изначально представить технические характеристики консоли планировалось на конференции GDC 2020, но она была отменена из-за эпидемии коронавируса, как и множество других знаковых мероприятий в этом году.

В прошлом году Марк Черни уже рассказывал о следующем поколении Sony и о том, чего от него ожидать. В октябре прошлого года Черни предоставил дополнительную информацию о консоли, рассказав в том числе о новом SSD следующего поколения , технологии haptics и улучшенном пользовательском интерфейсе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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