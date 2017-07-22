Redmi раскрыла несколько деталей, касающихся его предстоящего премиального флагмана - Redmi K30 Pro. На пресс-конференции дочерняя компания Xiaomi показала, что смартфон будет оснащен радиатором с жидкостным охлаждением, который улучшит производительность и позволит SoC Qualcomm Snapdragon 865 работать на полной мощности.
Согласно официальным сообщениям, Redmi K30 Pro будет оснащен специальными медными трубками, которые будут проведены внутри смартфона, тем самым охлаждая процессор, память и аккумуляторную батарею. Это позволит лучше рассеивать тепло и снизит общую температуру во время длительной работы смартфона.
Чем мощнее процессор, тем больше тепла он генерирует, а в новом флагмане Redmi будет стоять Snapdragon 865, являющийся сегодня одним из самых быстрых и мощных чипсетов. Высокие температуры могут отрицательно сказаться на производительности смартфона, но жидкостная система охлаждения, о которой упоминалось выше, сможет устранить все, связанные с этим, проблемы.
Также сегодня стало известно, что Redmi K30 Pro будет оснащен самым быстрым на сегодня чипом памяти для мобильных устройств стандарта UFS 3.1, который способен обеспечит скорость чтения до 750 МБ/с.
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