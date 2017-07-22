Huawei запустила свой первый smart TV в прошлом году с впечатляющим дизайном и несколькими выдающимися функциями. Сегодня же китайский производитель представил существенно обновленную модель "умного" телевизора под названием Huawei Vision Smart TV Premium Edition.
Смарт-телевизор представляет из себя 65-дюймовую панель с множеством функций интеллектуального взаимодействия, а также хранилищем на 128 Гб и 4 Гб оперативной памяти. Одна из главных особенностей новой модели - это автоматическая всплывающая ИИ-камера, которую можно использоваться для видеозвонков. Ее разрешение гораздо выше, чем у камер многих смартфонов, и большой экран телевизора при этом становится заметным преимуществом.
Кроме того, Huawei Vision Smart Screen Premium Edition оснащен встроенной функцией AI fitness 2.0, которая в какой-то мере даже способна заменить пользователю фитнес-инструктора. Благодаря этой функции телевизор подскажет, как правильно выполнять те или иные движения.
Smart TV также поставляется с возможностью контролировать на каком расстоянии от экрана находится ребенок. И, если ребенок вдруг находится слишком близко к экрану, то телевизор сразу же предупредит об этом.
Huawei Vision Smart TV также оснащен функцией прямого вещания, которая обеспечивает голосовое управление телевизором.
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