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Анонс Huawei Vision Smart TV Premium Edition: "умный" телевизор с функцией фитнес-инструктора

17 марта 2020, 20:47




Huawei запустила свой первый smart TV в прошлом году с впечатляющим дизайном и несколькими выдающимися функциями. Сегодня же китайский производитель представил существенно обновленную модель "умного" телевизора под названием Huawei Vision Smart TV Premium Edition.

Анонс Huawei Vision Smart TV Premium Edition


Смарт-телевизор представляет из себя 65-дюймовую панель с множеством функций интеллектуального взаимодействия, а также хранилищем на 128 Гб и 4 Гб оперативной памяти. Одна из главных особенностей новой модели - это автоматическая всплывающая ИИ-камера, которую можно использоваться для видеозвонков. Ее разрешение гораздо выше, чем у камер многих смартфонов, и большой экран телевизора при этом становится заметным преимуществом.

Анонс Huawei Vision Smart TV Premium Edition


Кроме того, Huawei Vision Smart Screen Premium Edition оснащен встроенной функцией AI fitness 2.0, которая в какой-то мере даже способна заменить пользователю фитнес-инструктора. Благодаря этой функции телевизор подскажет, как правильно выполнять те или иные движения.

Анонс Huawei Vision Smart TV Premium Edition


Smart TV также поставляется с возможностью контролировать на каком расстоянии от экрана находится ребенок. И, если ребенок вдруг находится слишком близко к экрану, то телевизор сразу же предупредит об этом.

Huawei Vision Smart TV также оснащен функцией прямого вещания, которая обеспечивает голосовое управление телевизором.



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