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Xiaomi запатентовала новый раскладной телефон

17 марта 2020, 21:57





Xiaomi запатентовала новый раскладной смартфон с двумя камерами для селфи и уникальным складным дизайном. Новый патент был опубликован на сайте китайского ведомства по товарным знакам CNIPA.

Xiaomi запатентовала новый раскладной телефон


В патенте представлены изображения смартфона-раскладушки, у которого складывается лишь верхняя часть экрана, где расположены модули камеры. Судя по изображениям, у смартфона будет двойная основная камера, которая будет исполнять и роль камеры для селфи.

Xiaomi запатентовала новый раскладной телефон


У такого дизайна есть масса интересных преимуществ. Имея только одну камеру, этот телефон может похвастаться более конкурентоспособной ценой по сравнению со своими аналогами. Кроме того, такая конструкция подразумевает наличие лишь одной батареи, что положительно скажется на его цене.

Если это смартфон будет выпущен, то подобный дизайн будет чем-то совершенно новым на рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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