Xiaomi запатентовала новый раскладной смартфон с двумя камерами для селфи и уникальным складным дизайном. Новый патент был опубликован на сайте китайского ведомства по товарным знакам CNIPA.
В патенте представлены изображения смартфона-раскладушки, у которого складывается лишь верхняя часть экрана, где расположены модули камеры. Судя по изображениям, у смартфона будет двойная основная камера, которая будет исполнять и роль камеры для селфи.
У такого дизайна есть масса интересных преимуществ. Имея только одну камеру, этот телефон может похвастаться более конкурентоспособной ценой по сравнению со своими аналогами. Кроме того, такая конструкция подразумевает наличие лишь одной батареи, что положительно скажется на его цене.
Если это смартфон будет выпущен, то подобный дизайн будет чем-то совершенно новым на рынке.
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