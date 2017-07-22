Обновленная версия онлайн-переводчика Google Translate обзавелась новой функцией на базе искусственного интеллекта. Теперь у пользователей мобильных устройств на базе платформы Android появился доступ к опции записи речи на одном языке, последующей его трансформации в текст в реальном времени.
В настоящее время функция доступна для восьми языков, включая английский, французский, немецкий, хинди, португальский, русский, испанский и тайский. Таким образом, пользователь сможет слушать речь на любом из этих языков, и получать мгновенный текстовый перевод на любой из множества доступных в сервисе языков.
Обновление программного обеспечения уже запущено и будет доступно пользователям в течение недели в зависимости от географического расположения. Функция пригодится для живого общения на разных языках, для записи лекций и семинаров, в том числе, для расшифровки ранее записанных аудио записей.
После обновления приложения в нем появится функция «транскрипции» (Transcribe). Пользователь сможет ставить процесс транскрибирования на паузу или запускать сначала просто прикоснувшись к иконке микрофона.
В Google заявили, что на момент анонса новой функции она не будет поддерживать опцию загрузки файлов аудиозаписей - только прослушивание «живого аудио». Таким образом можно мгновенно переводить речь из компьютерных колонок, если поднести к ним смартфон, в таком случае не потребуется никакого ручного ввода текста.
Вместе с хорошо известной функцией озвучивания письменного текста, Google Translate также можно использовать для транскрипции слов, фраз или предложений в текст с последующим переводом и озвучкой на другом языке, однако в Google отмечают, что такой режим пока что «не очень хорошо работает с переводами конференций, лекций, видеороликов и подобных вариантов большой продолжительности».
Для работы новой функции в обязательном порядке необходимо интернет-подключение, поскольку ПО Google взаимодействует с облачным тензорным процессором (Tensor Processing Units, TPU) для обработки речи в реальном времени с применением алгоритмов искусственного интеллекта.
По данным Google, на момент анонса новая функция транскрибирования доступна только на Android-устройствах, однако в компании также планируют ее перенос на платформу iOS «в будущем».
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