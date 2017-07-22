Бренд Realme представил новый недорогой смартфон Realme 6i. Несмотря на весьма доступный ценник, новинка стала первым в мире смартфоном на игровом чипсете Helio G80.
Как мы и писали, Realme 6i основан на 12-нм игровом чипсете MediaTek Helio G80 с двумя производительными ядрами Cortex-A75 с частотой 2 ГГц, шестью энергоэффективными Cortex-A55, работающими на частоте 1,8 ГГц, и графическим ускорителем ARM Mali-G52 2EEMC2. Всё это дополняется 3 или 4 Гбайт ОЗУ LPDDR4x и 64 или 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти eMMC 5.1.
В смартфоне установлен 6,5-дюймовый дисплей с невысоким для такой диагонали разрешением 1600х720 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 3+. В его каплевидном вырезе установлена фронтальная 16-Мп камера, а на тыльной панели устройства имеется основная 48-Мп камера, дополненная широкоугольной 8-Мп камерой с углом обзора 119° и двумя 2-Мп датчиками для макро-съёмки и определения глубины.
Realme 6i получил сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъём и мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 18-Вт быстрой зарядки. Он работает под управлением Android 10 с надстройкой Realme UI.
Realme 6i в белом и зелёном цветах появится в продаже в конце марта по цене $176 и $212 за версии с 3/64 и 4/128 Гбайт памяти (13 000 и 15 700 рублей).
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