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Анонс Seagate IronWolf 510: первый в мире PCIe SSD для корпоративных NAS

18 марта 2020, 11:42




Компания Seagate Technology представила новый твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 для корпоративных сетевых хранилищ NAS, рассчитанных на круглосуточный многопользовательский доступ.

Анонс Seagate IronWolf 510


Seagate IronWolf 510 обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддержкой NVMe. Он отличается большой надёжностью и характеризуется средним временем наработки на отказ (MTBF) в 1,8 млн часов. При этом в компании особо отмечают полное соответствие SSD требованиям производителей сетевых хранилищ NAS к допустимому количеству циклов полной перезаписи в день (DWPD).

Анонс Seagate IronWolf 510


Seagate IronWolf 510 используют интерфейс PCIe Gen3x4 и поддерживают протокол NVMe 1.3. Твердотельные накопители построены на памяти 3D TLC NAND и выполнены в форм-факторе M.2-2280. Они выпускаются в вариантах объёмом 240 Гбайт, 480 Гбайт, 960 Гбайт и 1,92 Тбайт. Старшая модель линейки обеспечивает скорость последовательного чтения / записи до 3150 / 850 Мбайт/с и имеет производительность в операциях с произвольным чтением / записью до 290K/27K IOPS. Что до младшего представителя серии объёмом 240 Гбайт, то его скорости работы куда меньше - 2450/290 Мбайт/с и 100K/13K IOPS соответственно.

Анонс Seagate IronWolf 510


Seagate IronWolf 510 объёмом 240 Гбайт получил ценник в 9 999 рублей, накопитель ёмкостью 480 Гбайт можно будет купить за 13 499 рублей, 960 Гбайт - за 26 999 рублей, а покупка старшего представителя серии объёмом 1,92 Тбайт обойдётся в 43 499 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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