Компания Seagate Technology представила новый твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 для корпоративных сетевых хранилищ NAS, рассчитанных на круглосуточный многопользовательский доступ.
Seagate IronWolf 510 обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддержкой NVMe. Он отличается большой надёжностью и характеризуется средним временем наработки на отказ (MTBF) в 1,8 млн часов. При этом в компании особо отмечают полное соответствие SSD требованиям производителей сетевых хранилищ NAS к допустимому количеству циклов полной перезаписи в день (DWPD).
Seagate IronWolf 510 используют интерфейс PCIe Gen3x4 и поддерживают протокол NVMe 1.3. Твердотельные накопители построены на памяти 3D TLC NAND и выполнены в форм-факторе M.2-2280. Они выпускаются в вариантах объёмом 240 Гбайт, 480 Гбайт, 960 Гбайт и 1,92 Тбайт. Старшая модель линейки обеспечивает скорость последовательного чтения / записи до 3150 / 850 Мбайт/с и имеет производительность в операциях с произвольным чтением / записью до 290K/27K IOPS. Что до младшего представителя серии объёмом 240 Гбайт, то его скорости работы куда меньше - 2450/290 Мбайт/с и 100K/13K IOPS соответственно.
Seagate IronWolf 510 объёмом 240 Гбайт получил ценник в 9 999 рублей, накопитель ёмкостью 480 Гбайт можно будет купить за 13 499 рублей, 960 Гбайт - за 26 999 рублей, а покупка старшего представителя серии объёмом 1,92 Тбайт обойдётся в 43 499 рублей.
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