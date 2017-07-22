Вспышка коронавируса оказала максимально отрицательное влияние на производство и поставки материнских плат, видеокарт и процессоров, говорится в отчетах производителей оборудования. Первоначальное воздействие вспышки серьезно сказалось на производстве и всей экосистеме цепочки поставок, необходимой для их транспортировки по всему миру. Наряду со снижением спроса в Китае, который сократился на 50% в годовом сопоставлении и вряд ли повысится до июля, аналогичные цифры ожидаются в и других странах.
Эксперты ожидали серьезного роста спроса на комплектующие к третьему кварталу 2020 года, но судя по текущей ситуации, этим прогнозам не суждено сбыться. Уже понятно, что ведущие производители - AMD, Intel и NVIDIA - вряд ли достигнут своих финансовых целей в этот период времени.
Аналитики также отмечают, что снижение спроса может привести к снижению цен на комплектующие и различное оборудование, если кризис продлится дольше. Некоторые эксперты считают именно падение спроса основной причиной того, почему NVIDIA откладывает ожидаемые презентации новых продуктов, которые планировалось представить еще на GTC 2020.
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