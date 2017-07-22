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Поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордного минимума

18 марта 2020, 12:49




Вспышка коронавируса оказала максимально отрицательное влияние на производство и поставки материнских плат, видеокарт и процессоров, говорится в отчетах производителей оборудования. Первоначальное воздействие вспышки серьезно сказалось на производстве и всей экосистеме цепочки поставок, необходимой для их транспортировки по всему миру. Наряду со снижением спроса в Китае, который сократился на 50% в годовом сопоставлении и вряд ли повысится до июля, аналогичные цифры ожидаются в и других странах.

Поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордного минимума


Эксперты ожидали серьезного роста спроса на комплектующие к третьему кварталу 2020 года, но судя по текущей ситуации, этим прогнозам не суждено сбыться. Уже понятно, что ведущие производители - AMD, Intel и NVIDIA - вряд ли достигнут своих финансовых целей в этот период времени.

Аналитики также отмечают, что снижение спроса может привести к снижению цен на комплектующие и различное оборудование, если кризис продлится дольше. Некоторые эксперты считают именно падение спроса основной причиной того, почему NVIDIA откладывает ожидаемые презентации новых продуктов, которые планировалось представить еще на GTC 2020.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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