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Опубликованы рендеры и характеристики нового смартфона Honor

18 марта 2020, 14:02




Honor готовит целый ряд смартфонов, которые будут анонсированы в ближайшие несколько месяцев. К ним относятся бюджетные смартфоны, устройства среднего класса, а также премиальные флагманские смартфоны. На прошлой неделе в сводки новостей попала бюджетная новинка от Honor, которая была сертифицирована китайским регулятором TENAA под номером AKA-AL10.

В сеть попали рендеры нового Honor AQM-AL10


На днях сертификат получила другая модель, которая относится к классу устройств средней ценовой категории - ее номер AQM-AL10. Как видно из его изображений, Honor AQM-AL10 будет оснащен будет оснащен дисплеем с каплевидным вырезом и тонкими рамками.

В сеть попали рендеры нового Honor AQM-AL10


На задней панели смартфона располагается прямоугольный модуль камеры с тремя датчиками - это основной датчик на 48-мегапикселей, а также два датчика на 8 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера смартфона будет 16-мегапиксельной

Под капотом Honor AQM-AL10 будет работать на восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,27 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Новый смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 3900 мАч и будет работать на новейшем EMUI 10 на базе Android 10. Он использует мобильные сервисы Huawei (HMS) вместо типичных мобильных сервисов Google, которые недоступны на устройствах бренда из-за экономической войны между США и Китаем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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