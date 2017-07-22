Honor готовит целый ряд смартфонов, которые будут анонсированы в ближайшие несколько месяцев. К ним относятся бюджетные смартфоны, устройства среднего класса, а также премиальные флагманские смартфоны. На прошлой неделе в сводки новостей попала бюджетная новинка от Honor, которая была сертифицирована китайским регулятором TENAA под номером AKA-AL10.
На днях сертификат получила другая модель, которая относится к классу устройств средней ценовой категории - ее номер AQM-AL10. Как видно из его изображений, Honor AQM-AL10 будет оснащен будет оснащен дисплеем с каплевидным вырезом и тонкими рамками.
На задней панели смартфона располагается прямоугольный модуль камеры с тремя датчиками - это основной датчик на 48-мегапикселей, а также два датчика на 8 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера смартфона будет 16-мегапиксельной
Под капотом Honor AQM-AL10 будет работать на восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,27 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Новый смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 3900 мАч и будет работать на новейшем EMUI 10 на базе Android 10. Он использует мобильные сервисы Huawei (HMS) вместо типичных мобильных сервисов Google, которые недоступны на устройствах бренда из-за экономической войны между США и Китаем.
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