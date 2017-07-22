Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров
18 марта 2020, 14:49
Компания EIZO представила новый монитор ColorEdge CS2740 с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), которое поможет пользователю реализовать все его творческие планы.
ColorEdge CS2740 это первый монитор в серии CS с разрешением 4K UHD. Монитор также может похвастаться плотностью пикселей 164 ppi. Буквенно-цифровые символы и контуры на мониторе отображаются с превосходной четкостью, поэтому пользователи могут просматривать даже самые мелкие детали без необходимости увеличения.
27-дюймовый экран обеспечивает достаточно места для удобного отображения содержимого Full HD в полном объеме, при этом оставляя достаточно места для одновременного отображения панелей инструментов, палитр и других окон или приложений. Это делает монитор универсальным для фото, редактирования видео, дизайна и других видов творчества в разрешениях до 4K.
Возможность подключения USB Type-C позволяет монитору отображать видео, передавать данные и подавать питание (мощность 60 Вт) на подключенное устройство, такое как смартфон или ноутбук, с помощью одного кабеля.
Широкая цветовая гамма монитора воспроизводит 99% цветового пространства Adobe RGB, обеспечивая точное воспроизведение изображений. Чтобы противостоять колебаниям яркости и цветности, характерным для ЖК-мониторов, уникальный цифровой эквалайзер EIZO (DUE) корректирует отклонения в каждом тоне на экране для обеспечения стабильного отображения.
ColorEdge CS2740 поддерживает программное обеспечение EIZO ColorNavigator 7 для управления цветом, поэтому пользователи могут регулярно калибровать и контролировать качество своего монитора для получения предсказуемых результатов цветопередачи. Он также поддерживает программное обеспечение EIZO Quick Color Match, которое упрощает процесс сопоставления цветов экрана и печати всего за несколько шагов.
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