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Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров

18 марта 2020, 14:49


Компания EIZO представила новый монитор ColorEdge CS2740 с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), которое поможет пользователю реализовать все его творческие планы.

Анонс ColorEdge CS2740


ColorEdge CS2740 это первый монитор в серии CS с разрешением 4K UHD. Монитор также может похвастаться плотностью пикселей 164 ppi. Буквенно-цифровые символы и контуры на мониторе отображаются с превосходной четкостью, поэтому пользователи могут просматривать даже самые мелкие детали без необходимости увеличения.

27-дюймовый экран обеспечивает достаточно места для удобного отображения содержимого Full HD в полном объеме, при этом оставляя достаточно места для одновременного отображения панелей инструментов, палитр и других окон или приложений. Это делает монитор универсальным для фото, редактирования видео, дизайна и других видов творчества в разрешениях до 4K.

Возможность подключения USB Type-C позволяет монитору отображать видео, передавать данные и подавать питание (мощность 60 Вт) на подключенное устройство, такое как смартфон или ноутбук, с помощью одного кабеля.

Широкая цветовая гамма монитора воспроизводит 99% цветового пространства Adobe RGB, обеспечивая точное воспроизведение изображений. Чтобы противостоять колебаниям яркости и цветности, характерным для ЖК-мониторов, уникальный цифровой эквалайзер EIZO (DUE) корректирует отклонения в каждом тоне на экране для обеспечения стабильного отображения.



ColorEdge CS2740 поддерживает программное обеспечение EIZO ColorNavigator 7 для управления цветом, поэтому пользователи могут регулярно калибровать и контролировать качество своего монитора для получения предсказуемых результатов цветопередачи. Он также поддерживает программное обеспечение EIZO Quick Color Match, которое упрощает процесс сопоставления цветов экрана и печати всего за несколько шагов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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