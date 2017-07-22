РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Тайваньская DFI представила конкурента Raspberry Pi 4

18 марта 2020, 15:57




Тайваньская фирма DFI представила одноплатный компьютер DFI GHF51, работающий на процессоре AMD Ryzen Embedded R1000 Series с максимальным TPD в 12 Вт и встроенной графикой Vega 3. Этот факт, а также более компактный размер компьютера, выгодно отличают его от популярного сегодня Raspberry Pi 4.

Тайваньская DFI представила конкурента Raspberry Pi 4


Сама плата имеет размеры 84 x 55 мм и может вмещать до 8 ГБ одноканальной памяти DDR4-3200 (также поддерживаются конфигурации 2 ГБ и 4 ГБ), до 64 ГБ eMMC (также доступны конфигурации 16 ГБ и 32 ГБ), Intel GbE, USB 3.1 Gen 2. На плате есть два порта micro-HDMI 1.4 (4096 x 2160 при 24 Гц), а также слот mini PCIe, 8-битный цифровой ввод вывод, чип TPM 2.0 и интерфейс SPI.

Производитель отмечает, что GHF51 поддерживает как Linux, так и Windows 10, включая 64-разрядную версию Windows 10 IoT Enterprise). Никакой информации о сроках появления компьютера в продаже пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

Читайте также:

  • Анонс ASUS ROG Strix GA35-G35DX:мощный игровой ПК на 16-ядерном AMD Ryzen 9 3950X
  • Анонс Bleujour Meta U: тихие мини-компьютеры для офиса
  • Мини-ПК Intel NUC 11 на Tiger Lake появятся не раньше середины года
  • GIGABYTE обновила линейку мини-ПК Brix
  • Xiaomi запустила в продажу настольный компьютер Ningmei CR600

    • следующая новость
    Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями

    предыдущая новость
    Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Обзор смартфона BQ 6424L Magic O Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 марта, 2020

    Обновленный Apple MacBook Air получил больше памяти за меньшие деньги

    Анонс OUKITEL WP6: неубиваемый смартфон с отличной камерой и монструозным аккумулятором

    Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями

    Тайваньская DFI представила конкурента Raspberry Pi 4

    Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров

    Опубликованы рендеры и характеристики нового смартфона Honor

    Поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордного минимума

    Анонс Seagate IronWolf 510: первый в мире PCIe SSD для корпоративных NAS

    Недорогой Realme 6i стал первым смартфоном на игровом чипсете Helio G80

    Google Translate научился транскрибировать в реальном времени

    17 марта, 2020

    Xiaomi запатентовала новый раскладной телефон

    Анонс Huawei Vision Smart TV Premium Edition: "умный" телевизор с функцией фитнес-инструктора

    Флагман Redmi K30 Pro получит жидкостное охлаждение и память UFS 3.1

    Полные технические характеристики PlayStation 5 будут раскрыты 18 марта

    Учи.ру представит бесплатное решение для проведения видеоуроков

    Xbox Series X сможет работать только с внешним SSD от Seagate

    Fujitsu Arrow 5G станет первым флагманом компании с поддержкой 5G

    Samsung начинает производство быстрейшей памяти для смартфонов стандарта eUFS 3.1

    Наушники Ritmix RH-460BTH со встроенным плеером появились в России

    Анонс Moto E6s 2020: бюджетный смартфон с дисплеем Max Vision

    ССЫЛКИ