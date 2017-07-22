Тайваньская фирма DFI представила одноплатный компьютер DFI GHF51, работающий на процессоре AMD Ryzen Embedded R1000 Series с максимальным TPD в 12 Вт и встроенной графикой Vega 3. Этот факт, а также более компактный размер компьютера, выгодно отличают его от популярного сегодня Raspberry Pi 4.
Сама плата имеет размеры 84 x 55 мм и может вмещать до 8 ГБ одноканальной памяти DDR4-3200 (также поддерживаются конфигурации 2 ГБ и 4 ГБ), до 64 ГБ eMMC (также доступны конфигурации 16 ГБ и 32 ГБ), Intel GbE, USB 3.1 Gen 2. На плате есть два порта micro-HDMI 1.4 (4096 x 2160 при 24 Гц), а также слот mini PCIe, 8-битный цифровой ввод вывод, чип TPM 2.0 и интерфейс SPI.
Производитель отмечает, что GHF51 поддерживает как Linux, так и Windows 10, включая 64-разрядную версию Windows 10 IoT Enterprise). Никакой информации о сроках появления компьютера в продаже пока нет.