Hisense представила первый в мире 85-дюймовый телевизор с разрешение 8K под названием Hisense 85U9E. Это действительно премиальный продукт стоимость которого превышает 11000$ (300000 руб.).
Дисплей новинки поддерживает разрешение 8K, с частотой обновления 120 Гц. Телевизор оснащен технологией управления подсветки, а также поддерживает технологии ИИ и алгоритмы HDR. Другими словами, машинное обучение обеспечивает наилучшие впечатления от просмотра с помощью различных программных и аппаратных оптимизаций.
Несмотря на то, что фильмы не снимаются изначально на скоростях захвата 60 кадров в секунду или 120 кадров в секунду, телевизор способен предложить технологию компенсации 8K MEMC для своей панели дисплея 120 Гц. Это позволяет идеально просматривать фильмы с высокой частотой кадров, а также является отличным вариантом для игр категории AAA на приставках или ПК
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Hisense 85U9E оснащен двухъядерным ИИ-чипом и двухъядерным процессором обработки изображений. Это позволяет телевизору вносить изменения в отображение в реальном времени с помощью сложных алгоритмов путем обнаружения и распознавания того, что отображается на экране.
Благодаря технологиям искусственного интеллекта, Hisense TV может также помочь построить модель сцены в реальном времени. Он может восстановить изначально упущенные детали, придавая картинке большую реалистичность Компания даже объявила, что телевизор 85U9E превзошел iPhone 11 по точности цветопередачи.
Одна из главных фишек телевизора - это наличие второго экрана, который расположен прямиком под основным дисплеем и имеет диагональ 28 дюймов. Дополнительный дисплей поддерживает голосовое управление и может отображать уведомления от других умных бытовых приборов.
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