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Обновленный Apple MacBook Air получил больше памяти за меньшие деньги

18 марта 2020, 20:55





Мы любим, когда все становится дешевле и лучше - и новый Apple MacBook Air сделал именно это. Это первое поколение Air, оснащенное четырехъядерными процессорами. Базовая модель теперь имеет больше памяти и стоит меньше, а неудачную клавиатуру прошлой версии сменила новая Magic Keyboard.

Обновленный Apple MacBook Air


Стоимость MacBook Air теперь начинается с $1000 (80000 руб.), если речь идет об оснащении двухъядерным процессором Intel Core i3 10-го поколения с базовой частотой 1,1 ГГц и ускорением Turbo Boost до 3,2 ГГц. В качестве накопителя выступает SSDs на 256 ГБ.

Обновленный Apple MacBook Air


Если говорить о более продвинутых версиях, то новый MacBook Air может быть сконфигурирован с четырехъядерными процессорами i5 и i7 (последний из которых имеет базовую частоту 1,2 ГГц и ускорение до 3,8 ГГц).

Обновленный Apple MacBook Air


Новый MacBook Air оснащен 13.3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей и технологией True Tone, которая регулирует настройки дисплея, ориентируясь на освещение окружающей среды.

Новинка оснащена клавиатурой Magic Keyboard, которая впервые была представлена на 16-дюймовом MacBook Pro . Кстати, система отслеживания света также регулирует силу подсветки клавиатуры. Как и прежде, корпус нового MacBook Air выполнен полностью из переработанного алюминия 6000-й серии. Устройство весит 1.29 кг и имеет максимальную ширину 1.61 см.

Новый Apple MacBook Air доступен в интернете на apple.com начиная с сегодняшнего дня.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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