Мы любим, когда все становится дешевле и лучше - и новый Apple MacBook Air сделал именно это. Это первое поколение Air, оснащенное четырехъядерными процессорами. Базовая модель теперь имеет больше памяти и стоит меньше, а неудачную клавиатуру прошлой версии сменила новая Magic Keyboard.
Стоимость MacBook Air теперь начинается с $1000 (80000 руб.), если речь идет об оснащении двухъядерным процессором Intel Core i3 10-го поколения с базовой частотой 1,1 ГГц и ускорением Turbo Boost до 3,2 ГГц. В качестве накопителя выступает SSDs на 256 ГБ.
Если говорить о более продвинутых версиях, то новый MacBook Air может быть сконфигурирован с четырехъядерными процессорами i5 и i7 (последний из которых имеет базовую частоту 1,2 ГГц и ускорение до 3,8 ГГц).
Новый MacBook Air оснащен 13.3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей и технологией True Tone, которая регулирует настройки дисплея, ориентируясь на освещение окружающей среды.
Новинка оснащена клавиатурой Magic Keyboard, которая впервые была представлена на 16-дюймовом MacBook Pro . Кстати, система отслеживания света также регулирует силу подсветки клавиатуры. Как и прежде, корпус нового MacBook Air выполнен полностью из переработанного алюминия 6000-й серии. Устройство весит 1.29 кг и имеет максимальную ширину 1.61 см.
Новый Apple MacBook Air доступен в интернете на apple.com начиная с сегодняшнего дня.
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