Apple сегодня объявила о том, что объем памяти на Mac mini стал в два раза больше, чем у предыдущей версии. Базовая комплектация мини-компьютера Apple теперь оснащена хранилищем на 256 ГБ и стоит 799$ (64 000 руб.), а модель с накопителем на 512 ГБ стоит 1100$ (89 000 руб.). Mac mini оснащен флеш-накопителем PCIe, скорость которого в четыре раза выше, чем у моделей предыдущего поколения.
Apple Mac mini по-прежнему оснащен процессорами Intel 8-го поколения. В зависимости от версии он может быть оснащен 4‑ядерным или 6‑ядерным процессором, графикой Intel UHD Graphics 630, а также оперативной памятью DDR4 SO‑DIMM 2666 МГц.
В мини-компьютере установлен чип Apple T2 Security Chip с несколькими встроенными контроллерами и модулем Secure Enclave, который способен обеспечить защиту данных пользователя.