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Apple представила обновленный Mac mini

18 марта 2020, 22:22





Apple сегодня объявила о том, что объем памяти на Mac mini стал в два раза больше, чем у предыдущей версии. Базовая комплектация мини-компьютера Apple теперь оснащена хранилищем на 256 ГБ и стоит 799$ (64 000 руб.), а модель с накопителем на 512 ГБ стоит 1100$ (89 000 руб.). Mac mini оснащен флеш-накопителем PCIe, скорость которого в четыре раза выше, чем у моделей предыдущего поколения.

Apple представила обновленный Mac mini


Apple Mac mini по-прежнему оснащен процессорами Intel 8-го поколения. В зависимости от версии он может быть оснащен 4‑ядерным или 6‑ядерным процессором, графикой Intel UHD Graphics 630, а также оперативной памятью DDR4 SO‑DIMM 2666 МГц.

В мини-компьютере установлен чип Apple T2 Security Chip с несколькими встроенными контроллерами и модулем Secure Enclave, который способен обеспечить защиту данных пользователя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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