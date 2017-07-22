Apple выпустила обновленные версии своих планшетов iPad Pro. В обновленную линейку входят 12,9- и 11-дюймовые планшеты iPad Pro. Модели iPad Pro теперь имеют систему из двух камер на задней панели, состоящую из 12-мегапиксельного датчика, и 10-мегапиксельного сенсора, способную снимать 4K-видео со скоростью до 60 кадров в секунду.
Новые модели iPad Pro оснащены лидаром, который обычно используется для точного отображения формы земной поверхности в картографических приложениях, а также в автономных транспортных средствах. На iPad Pro датчик работает вместе с двумя камерами и датчиками движения для работы в приложениях дополненной реальности.
Новые модели iPad Pro работают на новейшем платформе A12z Bionic от Apple, которая оснащена восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором, а также контроллерами производительности, которые, по утверждению Apple, обеспечивают лучшую производительность, чем на большинстве ноутбуков. Новые iPad Pro поставляются со 128 ГБ флеш-памяти в базовой комплектации. Также возможны конфигурации с накопителями на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Еще одна новая функция планшетов iPad Pro - это поддержка новой Magic Keyboard. Она оснащена консольными шарнирами, что позволяет фиксировать iPad под любым углом до 130 градусов. Самой важной функцией новой клавиатуры является встроенный трекпад. В то время как iPad поддерживает мышь, наличие трекпада в предстоящем iPad OS 13.4 делает его еще более удобным. С новым программным обеспечением указатель мыши теперь появляется в виде небольшого белого круга на экране, и по мере перемещения он автоматически привязывается к элементам пользовательского интерфейса, что облегчает щелчок по ним.
Новые модели iPad Pro также оснащены обновленной микрофонной системой. Теперь вы получаете пять микрофонов "студийного качества" для звонков, записи голоса и аудиозаписи. Как и прежде, планшет оснащен четырьмя динамиками с автоматической регулировкой звука в зависимости от положения планшета в пространстве.
На новых iPad Pro установлены дисплеи с частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 нит. Они также оснащены фронтальной камерой, как у предыдущей модели, которая включает в себя датчик на 7 мегапикселей. Планшет поддерживает Face ID для безопасного биометрического разблокирования устройства. Новые модели iPad Pro поддерживают стандарт Wi-Fi 6, вместе с Bluetooth 5.0, GPS, и USB-C. LTE доступен в качестве опции с eSIM.
Стоимость iPad Pro с 11-дюймовым экраном, начинается с $799 (64 000 руб.) для модели Wi-Fi и $949 (77 000 руб.) для модели LTE со 128 ГБ памяти. Стоимость 12,9-дюймовой модели начинается с $999 (80 000 руб.) для модели Wi-Fi и $1149 (93 000 руб.) для модели LTE с объемом памяти 128 ГБ.
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