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Новые модели iPad Pro оснащены двумя камерами и лидаром

18 марта 2020, 22:48




Apple выпустила обновленные версии своих планшетов iPad Pro. В обновленную линейку входят 12,9- и 11-дюймовые планшеты iPad Pro. Модели iPad Pro теперь имеют систему из двух камер на задней панели, состоящую из 12-мегапиксельного датчика, и 10-мегапиксельного сенсора, способную снимать 4K-видео со скоростью до 60 кадров в секунду.

Apple представила новые модели iPad Pro


Новые модели iPad Pro оснащены лидаром, который обычно используется для точного отображения формы земной поверхности в картографических приложениях, а также в автономных транспортных средствах. На iPad Pro датчик работает вместе с двумя камерами и датчиками движения для работы в приложениях дополненной реальности.

Apple представила новые модели iPad Pro


Новые модели iPad Pro работают на новейшем платформе A12z Bionic от Apple, которая оснащена восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором, а также контроллерами производительности, которые, по утверждению Apple, обеспечивают лучшую производительность, чем на большинстве ноутбуков. Новые iPad Pro поставляются со 128 ГБ флеш-памяти в базовой комплектации. Также возможны конфигурации с накопителями на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Apple представила новые модели iPad Pro


Еще одна новая функция планшетов iPad Pro - это поддержка новой Magic Keyboard. Она оснащена консольными шарнирами, что позволяет фиксировать iPad под любым углом до 130 градусов. Самой важной функцией новой клавиатуры является встроенный трекпад. В то время как iPad поддерживает мышь, наличие трекпада в предстоящем iPad OS 13.4 делает его еще более удобным. С новым программным обеспечением указатель мыши теперь появляется в виде небольшого белого круга на экране, и по мере перемещения он автоматически привязывается к элементам пользовательского интерфейса, что облегчает щелчок по ним.

Apple представила новые модели iPad Pro


Новые модели iPad Pro также оснащены обновленной микрофонной системой. Теперь вы получаете пять микрофонов "студийного качества" для звонков, записи голоса и аудиозаписи. Как и прежде, планшет оснащен четырьмя динамиками с автоматической регулировкой звука в зависимости от положения планшета в пространстве.

Apple представила новые модели iPad Pro


На новых iPad Pro установлены дисплеи с частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 нит. Они также оснащены фронтальной камерой, как у предыдущей модели, которая включает в себя датчик на 7 мегапикселей. Планшет поддерживает Face ID для безопасного биометрического разблокирования устройства. Новые модели iPad Pro поддерживают стандарт Wi-Fi 6, вместе с Bluetooth 5.0, GPS, и USB-C. LTE доступен в качестве опции с eSIM.

Стоимость iPad Pro с 11-дюймовым экраном, начинается с $799 (64 000 руб.) для модели Wi-Fi и $949 (77 000 руб.) для модели LTE со 128 ГБ памяти. Стоимость 12,9-дюймовой модели начинается с $999 (80 000 руб.) для модели Wi-Fi и $1149 (93 000 руб.) для модели LTE с объемом памяти 128 ГБ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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