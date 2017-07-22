Sony наконец-то рассказала о технических характеристиках PlayStation 5, сделав это несколько позже Microsoft. Итак, PS5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD Zen 2 с тактовой частотой 3,5 ГГц, а также графическим процессором на архитектуре AMD RDNA 2 с 36 вычислительными блоками с переменной тактовой частотой 2,23 ГГц и производительностью 10,28 терафлопс.
Как подчеркнул системный архитектор Sony PS5 Марк Черни (Mark Cerny), консоль имеет установленный бюджет мощности, связанный с температурными пределами системы. Это означает, что производительность PS5 будет варьироваться в зависимости от того, насколько сильно этого требуют игры. Sony надеется, что таким образом компания сможет извлечь лучшую производительность из PS5.
Накопители - это то, где Xbox Series X и PS5 радикально отличаются. Sony создала впечатляющее запатентованное SSD-решение ёмкостью 825 ГБ памяти и скоростью 5,5 ГБ/с. Sony также позволяет владельцам PS5 расширять хранилище с помощью обычных SSD NVMe. Нюанс лишь в том, что новые накопители с интерфейсом PCIe 4.0, которые бы обладали необходимой пропускной способностью, пока что не вышли на рынок.
Sony не сообщила более подробную информацию о программной части PS5 сегодня и о том, как игры будут использовать обещанную трассировку лучей в реальном времени. Также публике до сих пор не продемонстрировали облик будущей консоли.
В конечном итоге, по мнению экспертов, конкуренция между консолями будет зависеть от игр и цен на них. Именно в этом заключался успех PS4 над Xbox One в прошлом.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".