РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Недорогой проектор для дома Acer H6522ABD появился в России

19 марта 2020, 10:26


Компания Acer выводит на российский рынок новый проектор для дома. Acer H6522ABD поддерживает Full HD разрешение и отличается высокой яркостью, качественной цветопередачей, наличием встроенного 3-ваттного динамика и длительным сроком службы лампы.

Недорогой проектор для дома Acer H6522ABD


Разрешение 1920х1080 пикселей обеспечивает отличную детализацию изображения при просмотре фильмов Blu-ray или подключении к современной игровой консоли. При этом высокая яркость до 3500 ANSI-люменов и контрастность до 10000:1 гарантируют, что детализация и чёткость сохранятся на оптимальном уровне и в ярко освещённой комнате, и в условиях «вечернего» кинозала с приглушённым светом.

Acer H6522ABD поддерживает технологию LumiSense, анализирующую каждый кадр изображения и самостоятельно подстраивающую яркость и контрастность, делая отлично видимыми даже затемнённые участки картинки. А технология Acer ColorBoost3D сохраняет цвета яркими и насыщенными при работе как с двухмерным, так и с трёхмерным контентом. Предусмотрена в проекторе и поддержка технологии BlueLightShield, защищающей зрение от вредного излучения в синей части спектра света без потери качества изображения.




Acer H6522ABD может быть установлен на потолке, поддерживая автоматический поворот изображения на 180° и функцию коррекции трапецеидального искажения. Проектор оснащается встроенным 3-ваттным динамиком и имеет возможность установки донгла для беспроводной передачи изображения.

Acer H6522ABD уже появился в России по рекомендованной розничной цене в 44 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями
  • Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров
  • Анонс Philips 346P1CRH: универсальный изогнутый монитор с док-станцией USB-C
  • Acer представила быстрые игровые мониторы Predator с частотой обновления 240 Гц
  • OPPO планирует выпуск собственной линейки Smart TV

    • следующая новость
    D-Link привезла в России три новые точки доступа с поддержкой PoE

    предыдущая новость
    Sony рассказала о начинке PlayStation 5

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Обзор смартфона BQ 6424L Magic O Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 марта, 2020

    Рендеры и характеристики Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) появились в сети

    D-Link привезла в России три новые точки доступа с поддержкой PoE

    Недорогой проектор для дома Acer H6522ABD появился в России

    Sony рассказала о начинке PlayStation 5

    18 марта, 2020

    Новые модели iPad Pro оснащены двумя камерами и лидаром

    Apple представила обновленный Mac mini

    Обновленный Apple MacBook Air получил больше памяти за меньшие деньги

    Анонс OUKITEL WP6: неубиваемый смартфон с отличной камерой и монструозным аккумулятором

    Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями

    Тайваньская DFI представила конкурента Raspberry Pi 4

    Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров

    Опубликованы рендеры и характеристики нового смартфона Honor

    Поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордного минимума

    Анонс Seagate IronWolf 510: первый в мире PCIe SSD для корпоративных NAS

    Недорогой Realme 6i стал первым смартфоном на игровом чипсете Helio G80

    Google Translate научился транскрибировать в реальном времени

    17 марта, 2020

    Xiaomi запатентовала новый раскладной телефон

    Анонс Huawei Vision Smart TV Premium Edition: "умный" телевизор с функцией фитнес-инструктора

    Флагман Redmi K30 Pro получит жидкостное охлаждение и память UFS 3.1

    Полные технические характеристики PlayStation 5 будут раскрыты 18 марта

    ССЫЛКИ