Недорогой проектор для дома Acer H6522ABD появился в России
19 марта 2020, 10:26
Компания Acer выводит на российский рынок новый проектор для дома. Acer H6522ABD поддерживает Full HD разрешение и отличается высокой яркостью, качественной цветопередачей, наличием встроенного 3-ваттного динамика и длительным сроком службы лампы.
Разрешение 1920х1080 пикселей обеспечивает отличную детализацию изображения при просмотре фильмов Blu-ray или подключении к современной игровой консоли. При этом высокая яркость до 3500 ANSI-люменов и контрастность до 10000:1 гарантируют, что детализация и чёткость сохранятся на оптимальном уровне и в ярко освещённой комнате, и в условиях «вечернего» кинозала с приглушённым светом.
Acer H6522ABD поддерживает технологию LumiSense, анализирующую каждый кадр изображения и самостоятельно подстраивающую яркость и контрастность, делая отлично видимыми даже затемнённые участки картинки. А технология Acer ColorBoost3D сохраняет цвета яркими и насыщенными при работе как с двухмерным, так и с трёхмерным контентом. Предусмотрена в проекторе и поддержка технологии BlueLightShield, защищающей зрение от вредного излучения в синей части спектра света без потери качества изображения.
Acer H6522ABD может быть установлен на потолке, поддерживая автоматический поворот изображения на 180° и функцию коррекции трапецеидального искажения. Проектор оснащается встроенным 3-ваттным динамиком и имеет возможность установки донгла для беспроводной передачи изображения.
Acer H6522ABD уже появился в России по рекомендованной розничной цене в 44 990 рублей.
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