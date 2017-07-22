D-Link привезла в России три новые точки доступа с поддержкой PoE
19 марта 2020, 11:41
Компания D-Link представляет новые точки доступа с поддержкой PoE - DAP-300P, DAP-400P и DAP-600P. Они предназначены для построения корпоративных и офисных беспроводных сетей стандартов 802.11ac и 802.11n на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Самой простой из представленных новинок стала точка доступа D-Link DAP-300P. Она поддерживает скорость работы до 300 Мбит/с, оснащена двумя внутренними всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления 3 dBi и двумя LAN-портами 10/100 Мбит/c, один из которых поддерживает 802.3af PoE и в режиме маршрутизатора работает как WAN.
В свою очередь, модель D-Link DAP-400P поддерживает работу со скоростью до 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, а DAP-600P - до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1732 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Обе модели построены на 2-ядерном процессоре MT7621AT с частотой 880 МГц, оснащены 4 внутренними всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления 3 dBi и двумя гигабитными LAN-портами 1000 Мбит/с, один из которых поддерживает 802.3at PoE и в режиме маршрутизатора работает как WAN.
Все три новинки могут работать в режиме точки доступа, маршрутизатора, клиента беспроводной сети, повторителя беспроводной сети и повторителя WISP. Они обеспечивают фильтрацию по MAC-адресам, Multiple SSID, шифрование WPA/WPA2 (Personal/Enterprise), а две последние модели поддерживают функцию Super Mesh для быстрого объединения до 16 точек доступа в единую транспортную сеть.
D-Link DAP-300P, DAP-400P и DAP-600P уже появились в России по рекомендованной цене $57, $112 и $166 соответственно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".