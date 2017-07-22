Технические характеристики, а также новые рендеры Samsung Galaxy Tab A 8.4 появились в сети. На изображениях отчетливо видно, что на планшете слева расположен слот для SIM-карты и microSD, а кнопки включения и регулировки громкости находятся справа. Над дисплеем имеется динамик и фронтальная камера.
Задняя панель устройства выполнена из поликарбоната и имеет одну камеру без светодиодной вспышки. На нижней грани имеется порт USB-C, расположенный между динамиками.
Новый Galaxy Tab A 8.4 оснащен дисплеем с разрешением Full HD (1200 x 1920 пикселей). Под капотом SoC Exynos 7904 c тактовой частотой 1,8 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище рассчитано на 32 ГБ, но при желании можно установить карту памяти microSD на 512 ГБ.
Основная камера будет 8-мегапиксельной, а фронтальная - 5 мегапикселей. Планшет оснащен батареей емкостью 5000 мАч. Он поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. О цене или дате выпуска планшета Galaxy Tab A 8.4 (2020) не сообщается.
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