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Рендеры и характеристики Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) появились в сети

19 марта 2020, 13:00




Технические характеристики, а также новые рендеры Samsung Galaxy Tab A 8.4 появились в сети. На изображениях отчетливо видно, что на планшете слева расположен слот для SIM-карты и microSD, а кнопки включения и регулировки громкости находятся справа. Над дисплеем имеется динамик и фронтальная камера.

Свежие рендеры Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) появились в сети


Задняя панель устройства выполнена из поликарбоната и имеет одну камеру без светодиодной вспышки. На нижней грани имеется порт USB-C, расположенный между динамиками.

Новый Galaxy Tab A 8.4 оснащен дисплеем с разрешением Full HD (1200 x 1920 пикселей). Под капотом SoC Exynos 7904 c тактовой частотой 1,8 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище рассчитано на 32 ГБ, но при желании можно установить карту памяти microSD на 512 ГБ.

Основная камера будет 8-мегапиксельной, а фронтальная - 5 мегапикселей. Планшет оснащен батареей емкостью 5000 мАч. Он поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. О цене или дате выпуска планшета Galaxy Tab A 8.4 (2020) не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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