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Анонс BIOSTAR A68N-2100K: материнская плата со встроенным процессором AMD E1-6010

19 марта 2020, 14:50





BIOSTAR анонсировал материнскую плату форм-фактора Mini-ITX BIOSTAR A68N-2100K, оснащенную встроенным процессором AMD E1-6010 и поддержкой графики AMD Radeon R2.

Анонс BIOSTAR A68N-2100K SoC Mini-ITX


BIOSTAR A68N-2100K SoC оснащена 2 слотами DIMM для памяти DDR3. В комплекте порт HDMI 4K2K для яркого и детализированного контента, порт SATA III 6 Гбит/с, обеспечивающий более высокую пропускную способность и скорость передачи данных в 2 раза выше, чем у SATA 3G. В наличии также USB 3.2 Gen 1 USB, обеспечивающий скорость до 5 Гбит/с и совместимый со всеми существующими USB-устройствами, что делает материнскую плату A68N-2100K идеальным выбором для людей, которые любят смотреть телевизионные шоу и фильмы онлайн, такие как YouTube или Netflix, или слушать музыку.

Анонс BIOSTAR A68N-2100K SoC Mini-ITX


Одно из важных преимуществ материнской платы A68N-2100K SoC - это ее система охлаждения без вентилятора, которая обеспечивает достаточное охлаждение для мощного процессора AMD Beema, позволяя собрать действительно бесшумный ПК.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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