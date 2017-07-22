BIOSTAR A68N-2100K SoC оснащена 2 слотами DIMM для памяти DDR3. В комплекте порт HDMI 4K2K для яркого и детализированного контента, порт SATA III 6 Гбит/с, обеспечивающий более высокую пропускную способность и скорость передачи данных в 2 раза выше, чем у SATA 3G. В наличии также USB 3.2 Gen 1 USB, обеспечивающий скорость до 5 Гбит/с и совместимый со всеми существующими USB-устройствами, что делает материнскую плату A68N-2100K идеальным выбором для людей, которые любят смотреть телевизионные шоу и фильмы онлайн, такие как YouTube или Netflix, или слушать музыку.
Одно из важных преимуществ материнской платы A68N-2100K SoC - это ее система охлаждения без вентилятора, которая обеспечивает достаточное охлаждение для мощного процессора AMD Beema, позволяя собрать действительно бесшумный ПК.
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