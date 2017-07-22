РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Флагманский смартфон OPPO Find X2 дебютировал в России

19 марта 2020, 17:13




Компания OPPO объявила о старте продаж в России флагманского смартфона Find X2, онлайн-презентация которого состоялась 6 марта. Стоимость флагмана - 73 000 рублей, а приобрести его можно, как в фирменном магазине производителя, так и в российских магазинах электроники.

OPPO Find X2


Ключевая особенность OPPO Find X2 - профессиональный QHD+ экран Ultra Vision с частотой обновления 120 Гц, диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3168x1140 пикселей. Частота отклика сенсора - 240 Гц. Дисплей отличает высокая яркость 1200 нит и 10-битная глубина цвета.

OPPO Find X2


OPPO Find X2 оснащен графическим сопроцессором Ultra Vision Engine, с помощью которого смартфон поддерживает технологию компенсации движения и HDR-оптимизацию видео. Алгоритм Motion Clear позволяет увеличить частоту кадров с 30 кадров в секунду до 60 или даже до 120, обеспечивая стабилизацию изображения и реалистичную цветопередачу. Помимо отличной картинки, смартфон обладает и премиальным звуком, который обеспечивается за счет наличия мощных динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Find X2 оснащен тройной камерой, состоящей из 48-мегапиксельного датчика, а также двух датчиков на 13 и 12 мегапикселей соответственно. Отличительная особенность камеры смартфона - пятикратный гибридный и двадцатикратный цифровой зум.

Продажи флагмана OPPO Find X2 стартовали в России


OPPO Find X2 оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также батареей емкостью 4200 мАч. Кроме того, Find X2 поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки SuperVOOC 2.0. Так, 100% уровень заряда достигается всего за 38 минут.

Передняя часть корпуса смартфона защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6-го поколения. Oppo Find X2 работает под управлением последней версии оболочки ColorOS 7.1 на базе Android 10.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • Опубликованы рендеры и характеристики нового смартфона Honor
  • Недорогой Realme 6i стал первым смартфоном на игровом чипсете Helio G80
  • Xiaomi запатентовала новый раскладной телефон
  • Флагман Redmi K30 Pro получит жидкостное охлаждение и память UFS 3.1
  • Fujitsu Arrow 5G станет первым флагманом компании с поддержкой 5G

    • следующая новость
    Анонс MSI Optix MAG273 и MAG273R: бюджетные мониторы для киберспортсменов

    предыдущая новость
    Анонс BIOSTAR A68N-2100K: материнская плата со встроенным процессором AMD E1-6010

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Обзор смартфона BQ 6424L Magic O Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 марта, 2020

    Анонс MSI Optix MAG273 и MAG273R: бюджетные мониторы для киберспортсменов

    Флагманский смартфон OPPO Find X2 дебютировал в России

    Анонс BIOSTAR A68N-2100K: материнская плата со встроенным процессором AMD E1-6010

    Рендеры и характеристики Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) появились в сети

    D-Link привезла в России три новые точки доступа с поддержкой PoE

    Недорогой проектор для дома Acer H6522ABD появился в России

    Sony рассказала о начинке PlayStation 5

    18 марта, 2020

    Новые модели iPad Pro оснащены двумя камерами и лидаром

    Apple представила обновленный Mac mini

    Обновленный Apple MacBook Air получил больше памяти за меньшие деньги

    Анонс OUKITEL WP6: неубиваемый смартфон с отличной камерой и монструозным аккумулятором

    Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями

    Тайваньская DFI представила конкурента Raspberry Pi 4

    Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров

    Опубликованы рендеры и характеристики нового смартфона Honor

    Поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордного минимума

    Анонс Seagate IronWolf 510: первый в мире PCIe SSD для корпоративных NAS

    Недорогой Realme 6i стал первым смартфоном на игровом чипсете Helio G80

    Google Translate научился транскрибировать в реальном времени

    17 марта, 2020

    Xiaomi запатентовала новый раскладной телефон

    ССЫЛКИ