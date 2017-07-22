Компания OPPO объявила о старте продаж в России флагманского смартфона Find X2, онлайн-презентация которого состоялась 6 марта. Стоимость флагмана - 73 000 рублей, а приобрести его можно, как в фирменном магазине производителя, так и в российских магазинах электроники.
Ключевая особенность OPPO Find X2 - профессиональный QHD+ экран Ultra Vision с частотой обновления 120 Гц, диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3168x1140 пикселей. Частота отклика сенсора - 240 Гц. Дисплей отличает высокая яркость 1200 нит и 10-битная глубина цвета.
OPPO Find X2 оснащен графическим сопроцессором Ultra Vision Engine, с помощью которого смартфон поддерживает технологию компенсации движения и HDR-оптимизацию видео. Алгоритм Motion Clear позволяет увеличить частоту кадров с 30 кадров в секунду до 60 или даже до 120, обеспечивая стабилизацию изображения и реалистичную цветопередачу. Помимо отличной картинки, смартфон обладает и премиальным звуком, который обеспечивается за счет наличия мощных динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos.
Find X2 оснащен тройной камерой, состоящей из 48-мегапиксельного датчика, а также двух датчиков на 13 и 12 мегапикселей соответственно. Отличительная особенность камеры смартфона - пятикратный гибридный и двадцатикратный цифровой зум.
OPPO Find X2 оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также батареей емкостью 4200 мАч. Кроме того, Find X2 поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки SuperVOOC 2.0. Так, 100% уровень заряда достигается всего за 38 минут.
Передняя часть корпуса смартфона защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6-го поколения. Oppo Find X2 работает под управлением последней версии оболочки ColorOS 7.1 на базе Android 10.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".