РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс MSI Optix MAG273 и MAG273R: бюджетные мониторы для киберспортсменов

19 марта 2020, 18:12




Компания MSI анонсировала два 27-дюймовых игровых монитора, предназначенных для киберспортсменов. Мониторы получили название MSI Optix MAG273 и MAG273R. Оба оснащены матрицами IPS с разрешением 1920×1080 пикселей. Мониторы могут похвастаться частотой обновления 144 Гц и быстрым временем отклика 1 мс. При этом максимальная яркость мониторов лишь 250 нит.

Анонс MSI Optix MAG273 и MAG273R


Примечательно, что оба монитора мало чем отличаются друг от друга - лишь наличием RGB-подсветки у модели MAG273R и разными подставками. Тогда как стойка MAG273 только поддерживает регулировку наклона, стойка MAG273R, ко всему прочему, позволяет регулировать высоту монитора.

Обе модели оснащены двумя портами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2 в паре с аудиовыходом. Также в наличии два порта USB-A 2.0 и один USB-B 2.0. Оба монитора совместимы с приложением MSI Gaming OSD, которое позволяет изменять настройки дисплея из окна программного обеспечения.

Кроме того, пользователь может настроить горячие клавиши и включить различные предустановленные режимы работы монитора.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями
  • Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров
  • Анонс Philips 346P1CRH: универсальный изогнутый монитор с док-станцией USB-C
  • Acer представила быстрые игровые мониторы Predator с частотой обновления 240 Гц
  • OPPO планирует выпуск собственной линейки Smart TV

    • предыдущая новость
    Флагманский смартфон OPPO Find X2 дебютировал в России

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Обзор смартфона BQ 6424L Magic O Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 марта, 2020

    Анонс MSI Optix MAG273 и MAG273R: бюджетные мониторы для киберспортсменов

    Флагманский смартфон OPPO Find X2 дебютировал в России

    Анонс BIOSTAR A68N-2100K: материнская плата со встроенным процессором AMD E1-6010

    Рендеры и характеристики Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) появились в сети

    D-Link привезла в России три новые точки доступа с поддержкой PoE

    Недорогой проектор для дома Acer H6522ABD появился в России

    Sony рассказала о начинке PlayStation 5

    18 марта, 2020

    Новые модели iPad Pro оснащены двумя камерами и лидаром

    Apple представила обновленный Mac mini

    Обновленный Apple MacBook Air получил больше памяти за меньшие деньги

    Анонс OUKITEL WP6: неубиваемый смартфон с отличной камерой и монструозным аккумулятором

    Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями

    Тайваньская DFI представила конкурента Raspberry Pi 4

    Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров

    Опубликованы рендеры и характеристики нового смартфона Honor

    Поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордного минимума

    Анонс Seagate IronWolf 510: первый в мире PCIe SSD для корпоративных NAS

    Недорогой Realme 6i стал первым смартфоном на игровом чипсете Helio G80

    Google Translate научился транскрибировать в реальном времени

    17 марта, 2020

    Xiaomi запатентовала новый раскладной телефон

    ССЫЛКИ