Компания MSI анонсировала два 27-дюймовых игровых монитора, предназначенных для киберспортсменов. Мониторы получили название MSI Optix MAG273 и MAG273R. Оба оснащены матрицами IPS с разрешением 1920×1080 пикселей. Мониторы могут похвастаться частотой обновления 144 Гц и быстрым временем отклика 1 мс. При этом максимальная яркость мониторов лишь 250 нит.
Примечательно, что оба монитора мало чем отличаются друг от друга - лишь наличием RGB-подсветки у модели MAG273R и разными подставками. Тогда как стойка MAG273 только поддерживает регулировку наклона, стойка MAG273R, ко всему прочему, позволяет регулировать высоту монитора.
Обе модели оснащены двумя портами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2 в паре с аудиовыходом. Также в наличии два порта USB-A 2.0 и один USB-B 2.0. Оба монитора совместимы с приложением MSI Gaming OSD, которое позволяет изменять настройки дисплея из окна программного обеспечения.
Кроме того, пользователь может настроить горячие клавиши и включить различные предустановленные режимы работы монитора.
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