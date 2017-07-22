Samsung анонсировала смартфон Galaxy A41. Это смартфон средней ценовой категории с 6,1-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. В его каплевидной челке размещена 25-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели расположена тройная камера, состоящая из 48-мегапиксельного датчика, а также двух датчиков на 8 и 5 мегапикселей соответственно.
Samsung Galaxy A41 работает на чипсете MediaTek Helio P65 с 4 ГБ оперативной памяти на борту и хранилищем на 64 ГБ. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3,500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Скорее всего, Galaxy A41 будет поставляться с Android 10, а поверх него будет работать UI 2.0 от Samsung.
Samsung пока не раскрывает цены на Galaxy A41. Однако в компании намекнули, что телефон будет доступен с июня 2020 года. Устройство будет поставляться в синем, черном и белом цветах.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".