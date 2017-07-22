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Vivo S6 5G будет анонсирован 31 марта

19 марта 2020, 20:56





Vivo уже некоторое время дразнит поклонников выходом своего нового смартфона Vivo S6 5G. Сегодня компания наконец объявила дату официального анонса смартфона - это произойдет 31 марта.

Vivo S6 5G будет анонсирован 31 марта


Серия смартфонов S от Vivo является одной из популярных телефонных серий в среднем ценовом сегменте. Особенно это касается рынков Юго-Восточной Азии. Последний телефон серии S, получивший название S5, был выпущен в ноябре 2019 года, и теперь примерно через четыре месяца бренд собирается представить своего преемника под названием Vivo S6, который станет первым в серии с возможностью подключения 5G.

Vivo S6 5G будет анонсирован 31 марта


Так же, как и любой другой китайский бренд смартфонов, Vivo дразнил аудиторию моделью S6 в течение последних нескольких дней. На данный момент бренд показал только заднюю сторону смартфона, а также несколько тизеров с характеристиками. Vivo S6 5G будет иметь порт USB Type-C, расположенный внизу рядом с динамиком, а также слот для SIM-карт с обеих сторон. Также, согласно слухам, Vivo S6 будет работать на Qualcomm Snapdragon 765.



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