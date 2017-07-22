HMD Global наконец-то представил свой первый 5G телефон под названием Nokia 8.3 5G. Смартфон обладает неплохими характеристиками, но при этом вполне доступен по цене.
Nokia 8.3 5G оснащен чипсетом Snapdragon 765G с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64 либо на 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Смартфон поддерживает стандарт связи пятого поколения.
На задней панели Nokia 8.3 5G располагается тройная камера с основным 64-мегапиксельным датчиком, а также двумя датчикам на 12 и 2 мегапикселя. Фронтальная камера представляет из себя 24-мегапиксельный датчик. Что касается экрана, то смартфон оснащен 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+.
Появление смартфона в продаже ожидается уже этим летом. Цена смартфона в конфигурации 6 ГБ RAM/64 ГБ составит 650$ (51 000 руб.), а за конфигурацию 8 ГБ RAM/128 ГБ - 695$ (55 000 руб.).
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