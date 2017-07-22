РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Nokia 8.3 5G: флагманский 5G-смартфон за хорошую цену

19 марта 2020, 22:17





HMD Global наконец-то представил свой первый 5G телефон под названием Nokia 8.3 5G. Смартфон обладает неплохими характеристиками, но при этом вполне доступен по цене.

Анонс Nokia 8.3 5G


Nokia 8.3 5G оснащен чипсетом Snapdragon 765G с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64 либо на 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Смартфон поддерживает стандарт связи пятого поколения.

Анонс Nokia 8.3 5G


На задней панели Nokia 8.3 5G располагается тройная камера с основным 64-мегапиксельным датчиком, а также двумя датчикам на 12 и 2 мегапикселя. Фронтальная камера представляет из себя 24-мегапиксельный датчик. Что касается экрана, то смартфон оснащен 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+.

Появление смартфона в продаже ожидается уже этим летом. Цена смартфона в конфигурации 6 ГБ RAM/64 ГБ составит 650$ (51 000 руб.), а за конфигурацию 8 ГБ RAM/128 ГБ - 695$ (55 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • Vivo S6 5G будет анонсирован 31 марта
  • Анонс Samsung Galaxy A41: бюджетный смартфон с неплохой камерой
  • Флагманский смартфон OPPO Find X2 дебютировал в России
  • Опубликованы рендеры и характеристики нового смартфона Honor
  • Недорогой Realme 6i стал первым смартфоном на игровом чипсете Helio G80

    • следующая новость
    Анонс Nokia 5.3: бюджетный смартфон с приятным дизайном и большим экраном

    предыдущая новость
    Vivo S6 5G будет анонсирован 31 марта

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Обзор смартфона BQ 6424L Magic O
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 марта, 2020

    Анонс Nokia 5.3: бюджетный смартфон с приятным дизайном и большим экраном

    Анонс Nokia 8.3 5G: флагманский 5G-смартфон за хорошую цену

    Vivo S6 5G будет анонсирован 31 марта

    Анонс Samsung Galaxy A41: бюджетный смартфон с неплохой камерой

    Анонс MSI Optix MAG273 и MAG273R: бюджетные мониторы для киберспортсменов

    Флагманский смартфон OPPO Find X2 дебютировал в России

    Анонс BIOSTAR A68N-2100K: материнская плата со встроенным процессором AMD E1-6010

    Рендеры и характеристики Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) появились в сети

    D-Link привезла в России три новые точки доступа с поддержкой PoE

    Недорогой проектор для дома Acer H6522ABD появился в России

    Sony рассказала о начинке PlayStation 5

    18 марта, 2020

    Новые модели iPad Pro оснащены двумя камерами и лидаром

    Apple представила обновленный Mac mini

    Обновленный Apple MacBook Air получил больше памяти за меньшие деньги

    Анонс OUKITEL WP6: неубиваемый смартфон с отличной камерой и монструозным аккумулятором

    Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями

    Тайваньская DFI представила конкурента Raspberry Pi 4

    Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров

    Опубликованы рендеры и характеристики нового смартфона Honor

    Поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордного минимума

    ССЫЛКИ