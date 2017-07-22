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Анонс Nokia 5.3: бюджетный смартфон с приятным дизайном и большим экраном

19 марта 2020, 22:57





HMD Global сегодня представила свой первый смартфон 5G под брендом Nokia, а наряду с ним презентовала и другой - более простой, но все же заслуживающий внимания, смартфон. Речь идет о бюджетнике Nokia 5.3.

Анонс Nokia 5.3


Первое что бросается в глаза при взгляде на Nokia 5.3 - это приятный дизайн телефона. На дисплее есть каплевидный вырез для селфи-камеры , а на задней панели находится сканер отпечатков пальцев. Nokia 5.3 поставляется в голубом, песочном и угольно-черном цветах.

Анонс Nokia 5.3


Что касается технических характеристик, то телефон имеет 6.55-дюймовый дисплей. Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 665 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопительной памяти.

На задней панели расположены четыре датчика камеры - это основной датчик на 13 мегапикселей, датчик глубины на 2 мегапикселя, широкоугольный объектив на 5 мегапикселей и датчик для макросъемки на 2 мегапикселя. Фронтальная камера - это датчик на 8 мегапикселей.

Nokia 5.3 оснащена аккумулятором емкостью на 4000 мАч. Он также оснащен Bluetooth 4.2, есть аудиоразъем, FM-радио и кнопка Google Assistant сбоку. Nokia 5.3 поступит в продажу в апреле за 200$ (16 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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