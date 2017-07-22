Microsoft объявила о выпуске новой версии своего API с улучшенной технологией трассировки лучей - DirectX 12 Ultimate, который изначально поддерживает графические процессоры AMD RDNA 2 и Nvidia Geforce RTX.
Microsoft в рамках анонса DirectX 12 Ultimate подчеркнула, что новый API предоставляет преимущества общей платформы для ПК и игровых консолей Xbox Series X. «Когда выйдет Xbox Series X, уже будут выпущены миллионы видеокарт с поддержкой DX12 Ultimate и схожим набором функций, что обеспечит быструю адаптацию игр», - говорится в заявлении компании.
AMD также выпустила собственный релиз о том, что её архитектура RDNA 2 GPU полностью поддерживает DirectX 12 Ultimate, и что компания работала вместе с Microsoft над разработкой нового API. В свою очередь, Nvidia также сообщила о поддержке DirectX 12 Ultimate её видеокартами карты RTX.
В API DX12 Ultimate включены пять новых технологий: трассировка лучей DirectX Raytracing 1.1 (DXR 1.1), шейдинг с переменной скоростью (Variable Rate Shading, VRS), сетевые шейдеры (Mesh Shader) и сэмплер с обратной связью (Sampler Feedback).
Применение DirectX Raytracing 1.1 позволяет по необходимости оптимизировать загрузку шейдеров трассировки лучей и поддерживает встроенную оптимизацию трассировки лучей в сценариях с минимальной сложностью затенения.
Шейдинг (затенение) с переменной скоростью - VRS, дает разработчикам возможность повысить эффективность использования вычислительной мощности графического процессора в отдельных фрагментах игры с помощью выборочного ускорения затенения. Таким образом можно «набрать мощность» для улучшения визуализации в важных фрагментах игры или «набрать скорость» в менее важных фрагментах.
Технология сетевых шейдеров (Mesh Shaders) дает разработчикам большую гибкость при программировании для графических процессоров, предлагая более простые модели. Сетка шейдеров обеспечивает обработку геометрии по аналогии с вычислительными шейдерами. Вместо одной функции для затенения одной вершины или примитива, сетевые шейдеры работают в группе вычислительных потоков с доступом к разделяемой памяти группы и расширенными вычислительными функциями.
Благодаря технологии сэмплеров с обратной связью (Sampler Feedback) разработчики получают подробную информацию о сценах, что позволяет им точно определять время загрузки текстур. По данным Microsoft, это позволит улучшить качество изображения, сократить время загрузки и уменьшить «заикание» картинки.
DirectX 12 Ultimate является частью будущей версии Windows 10 или версии 2004, также известной как 20H1. Бета-сборки этой версии Windows 10 уже доступны участникам программы Microsoft Insider.
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