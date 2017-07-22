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Nokia вернула к жизни телефон 2007 года

20 марта 2020, 09:32




Для HMD Global стало традицией ежегодно возрождать один классический телефон Nokia. В этом году их руки дошли до легендарного Nokia 5310 XpressMusic, который был невероятно популярен еще в далеком 2007 году.

Nokia вернула к жизни телефон 2007 года


Новый Nokia 5310 больше похож на Nokia 5200 с красно-белым дизайном и клавиатурой, чем на Nokia 5310 из далекого 2007 года. Он имеет две большие прорези вверху и внизу для стереофонических фронтальных динамиков. Справа расположены кнопки регулировки громкости и воспроизведения музыки.

Nokia 5310 имеет 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, который расположен над буквенно-цифровой клавиатурой. Внутри телефона установлен чипсет MediaTek MT6260A с 8 Мб оперативной памяти и 16 Мб флеш-памяти. Расширить хранилище можно добавив карту MicroSD на 32 ГБ.

В телефоне есть Bluetooth 3.9, аудиоразъем, FM-радио и VGA-камера со вспышкой на задней панели. Он также имеет съемный аккумулятор емкостью 1200 мАч, который заряжается через порт MicroUSB. Аккумулятор обеспечивает 7,5 часа разговоров и 22-30 дней работы в режиме ожидания. Nokia 5310 поставляется в вариантах со слотом для одной и двух SIM-карт.

HMD Global говорит, что телефон будет продаваться за 42$ (3300 руб) и будет доступен уже в марте.



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