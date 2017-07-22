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Анонс Harman Kardon FLY: первая за шесть лет новая линейка наушников Harman Kardon

20 марта 2020, 10:50


Впервые за 6 лет бренд Harman Kardon выпускает новую линейку наушников. Серия Harman Kardon FLY относится к премиальным продуктам бренда. Её первыми представителями стали две модели беспроводных наушников: полноразмерные наушники с активным шумоподавлением Harman Kardon FLY ANC и внутриканальные Harman Kardon FLY BT. А ещё до конца года на рынке появятся и полностью беспроводные наушники Harman Kardon FLY TWS.

Harman Kardon FLY BT


Harman Kardon FLY BT оснащаются 8,6-мм динамиками и аккумулятором, которого хватит на 8 часов воспроизведения. Удобный пульт со встроенным микрофоном на соединяющем проводе открывает быстрый доступ к управлению воспроизведением и приёму звонков. Корпус наушников выполнен с использованием алюминия и кожи, и защищен от влаги по стандарту IPX5, а в наборе с ними предлагаются три комплекта амбушюр.

Harman Kardon FLY ANC


В свою очередь, Harman Kardon FLY ANC предлагают 40-мм динамики. Они могут обеспечить до 20 часов работы с соединением по Bluetooth и активным шумоподавлением и порядка 30 - с подключением по проводу, который идёт в комплекте. А благодаря поддержке быстрой зарядки всего 15-минутной подзарядки наушников хватит на 2,5 часа воспроизведения. Корпус этой модели сделан из алюминия, а чашки, дужки и амбушюры отделаны мягкой кожей.




Встроенный микрофон поможет принимать звонки, а также отдавать команды интегрированному Google Ассистенту или голосовым помощникам, установленным на смартфоне. Harman Kardon FLY ANC могут поддерживать подключение к двум устройствам одновременно, автоматически переключаясь при поступающих звонках.

Наушники Harman Kardon FLY BT уже доступны россиянам по рекомендованной розничной цене 6 990 рублей, а Harman Kardon FLY ANC можно купить за 14 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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