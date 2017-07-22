В Honor сегодня официально подтвердили, что будущий смартфон Honor 30s 5G будет первым смартфоном в мире, оснащенным чипсетом HiSilicon Kirin 820 5G. Иными словами, с выходом этого смартфона на рынке появится новый чип 5G, что безусловно является приятной новостью.
Сейчас единственный широко распространенный чип 5G среднего класса - это Snapdragon 765G, тогда как Dimentity 1000 L от MediaTek пока доступен только на Oppo Reno 3 5G. Чем больше на рынке чипов 5G среднего класса, тем больше людей смогут использовать сети 5G в регионах, где они доступны.
Чипсет Kirin 820 со встроенным 5G-модемом будет изготавливаться по 7-нм техпроцессу. Вероятнее всего он будет восьмиядерным, а также получит поддержку как SA, так и NSA сетей стандарта 5G.
Если верить более ранним утечкам, то известно что Honor 30s будет оснащен боковым сенсором отпечатков пальцев, четырьмя камерами, поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и будет поставляться в вариантах с градиентом белого и оранжевого цветов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".