Анонс долгожданных флагманов Huawei P40 и P40 Pro уже на носу, и как это водится у китайских вендоров, в сети появляется все больше утечек относительно будущих продуктов, дабы подогреть интерес к ним. Например, сегодня представители Huawei выложили официальные изображения Huawei P40 и P40 Pro.
На изображениях видно, что Huawei P40 имеет вырез в форме эллипса в верхнем левом углу экрана. В свою очередь, P40 Pro имеет изогнутый экран практически без боковых рамок. По сравнению с P40, эллиптический вырез на экране у него немного шире. Существует вероятность, что в нем может быть установлен дополнительный датчик для распознавания лиц. Оба телефона, скорее всего, будут оснащены экранным сканером отпечатков пальцев.
Верхняя рамка у Huawei P40 Pro практически отсутствует, а под дисплеем находится ультратонкая рамка. На правой стороне обоих телефонов установлены клавиши включения и управления звуком.
Ранее сообщалось, что дисплеи обоих смартфонов будут поддерживать частоту обновления до 120 Гц. При этом, согласно другим слухам, экран P40 по умолчанию работает на стандартной частоте обновления 60 Гц, в то время как модель Pro использует более высокую частоту 90 Гц. Модуль камеры смартфона имеет четыре датчика и светодиодную вспышку.
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