ADATA Technology объявил о выпуске в России обновленной версии своих модулей памяти SPECTRIX D60G DDR4 в версии на 3600 МГц. Модули памяти XPG SPECTRIX D60G DDR4 отличаются от моделей конкурентов уникальным по площади покрытием подсветки RGB, составляющим 60% площади корпуса. Стоит обратить внимание и на оригинальный дизайн модуля, сочетающий в себе Х-образную остроугольную подсветку с ограненным радиатором.
Кроме того, RGB-подсветку можно программировать под игровой процесс или дизайн вашей сборки ПК с помощью приложения RGB Sync XPG. Подойдет также и ПО от производителя вашей материнской платы.
ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4 созданы с использованием высококачественных микросхем и металлического радиатора, которые обеспечивают превосходную надежность и устойчивость работы, что положительно сказывается и на сроке службы модуля. Поддержка Intel Extreme (XMP) 2.0 позволяет мгновенно выполнять разгон системы и улучшает ее стабильность. Все настройки можно выполнить в операционной системе компьютера.
XPG D60G RGB DDR4-3600 CL14 DRAM будут доступны в России в апреле 2020 года.
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