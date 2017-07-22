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Анонс ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4: модули памяти с уникальной RGB-подсветкой

20 марта 2020, 17:32





ADATA Technology объявил о выпуске в России обновленной версии своих модулей памяти SPECTRIX D60G DDR4 в версии на 3600 МГц. Модули памяти XPG SPECTRIX D60G DDR4 отличаются от моделей конкурентов уникальным по площади покрытием подсветки RGB, составляющим 60% площади корпуса. Стоит обратить внимание и на оригинальный дизайн модуля, сочетающий в себе Х-образную остроугольную подсветку с ограненным радиатором.

Анонс ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4


Кроме того, RGB-подсветку можно программировать под игровой процесс или дизайн вашей сборки ПК с помощью приложения RGB Sync XPG. Подойдет также и ПО от производителя вашей материнской платы.

ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4 созданы с использованием высококачественных микросхем и металлического радиатора, которые обеспечивают превосходную надежность и устойчивость работы, что положительно сказывается и на сроке службы модуля. Поддержка Intel Extreme (XMP) 2.0 позволяет мгновенно выполнять разгон системы и улучшает ее стабильность. Все настройки можно выполнить в операционной системе компьютера.

XPG D60G RGB DDR4-3600 CL14 DRAM будут доступны в России в апреле 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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