На фоне пандемии коронавируса Apple ввела новое правило для тех, кто заинтересован в покупке iPhone. Покупателям теперь разрешено брать не больше двух iPhone одновременно. Apple прибегает к таким мерам впервые с 2007 года, когда рынок увидел первый смартфон компании.
Этот лимит уже действует в США, Европе и на нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Тайвань и Сингапур. Apple по-прежнему держит свои физические розничные магазины за пределами Китая закрытыми . Кроме того, компания все еще пытается вернуться к своему нормальному производственному циклу после вынужденного закрытия заводов своих ключевых партнеров.
Ранее в этом месяце Apple сообщила своим сотрудникам о нехватке запчастей и замен для iPhone из-за сбоев в цепочке поставок. Кроме того, производитель iPhone стремится диверсифицировать свои поставки сверхширокоугольных объективов, поскольку у его партнеров возникают проблемы с соблюдением сроков производства.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".