Серию смартфонов OnePlus 8, по слухам, представят в апреле, а производители аксессуаров не теряют времени даром и уже сейчас начали делать чехлы для предстоящих смартфонов. Фотографии первого такого силиконового чехла для OnePlus Pro уже появились в сети.
Итак, первый известный аксессуар для OnePlus 8 Pro - это синий силиконовый чехол с вырезами под кнопки питания и громкости справа. Внизу расположены вырезы под порт USB-C и динамики. При этом, как видно на фотографии, сверху нет никакого выреза для всплывающей селфи-камеры, а значит она будет располагаться в перфорированном отверстии дисплея.
Вырез под камеру на чехле для OnePlus 8 Pro больше, чем у аксессуаров предыдущей серии, а значит модуль основной камеры на новом смартфоне будет несколько больше. Примечательно, что вырез для камеры расширяется слева - видимо там будет расположена ToF-камера и лазерный автофокус. Аналогичное устройство камеры было замечено и в прошлых утечках рендеров смартфона.
На сегодня также известно, что OnePlus 8 Pro будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 865 и, дисплеем AMOLED 120 Гц, а также беспроводной зарядкой 30 Вт и поддержкой 5G.
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