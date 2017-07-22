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Слухи: новый фитнес-браслет от Fitbit получит NFC

20 марта 2020, 21:44





Сделка по покупке Google бренда Fitbit еще не завершена, при этом последние продолжают работу по выводу на рынок своей следующей модели фитнес-браслетов - Fitbit 4. На днях появились первые изображения Fitbit 4, который в целом ничем не отличается от предыдущей версии продукта.

новый фитнес-браслет от Fitbit


На изображениях виден серый сенсорный экран OLED, куда лаконично вписывается огромный циферблат, текущая дата и статистика активности пользователя. На задней панели можно разглядеть стек датчиков, который должен включать в себя датчик сердечного ритма и датчик SpO2 . Ниже расположены штыри для зарядки. Треккер также оснащен высотомером для подсчета ступенек.

новый фитнес-браслет от Fitbit


Известно также, что Fitbit 4 оснащен модулем NFC, а его примерная стоимость будет 162$ (13 000 руб.). Интересно, что нового сможет привнести браслет с выходом на рынок, учитывая тот факт, что его дизайн в общем-то ничем не отличается от предыдущей версии.



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