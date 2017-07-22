В сеть попали рендеры бюджетного Honor Play 9A, который в ближайшее время должен выйти на рынок. Как ожидается, смартфон будет оснащен улучшенной камерой по-сравнению с прошлой версией, а также получит мощную батарею.
Honor Play 9A будет оснащен 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешение HD+ и каплевидной выемкой для селфи-камеры. Основная камера будет состоять из 13-мегапиксельного и 2-мегапиксельного датчиков со светодиодной вспышкой. На задней панели также расположен считыватель отпечатков пальцев.
Под капотом смартфона чипсет Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти в зависимости от комплектации смартфона. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч. Управляться смартфон будет с помощью Honor Magic UI 3.0 поверх Android 10. Вес Honor Play 9A составит 185 грамм.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".