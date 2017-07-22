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Новый смартфон OPPO появился в базе TENAA

21 марта 2020, 13:47




В базе телекоммуникационного регулятора Китая, TENAA, появился новый смартфон от компании OPPO, готовящийся к выходу на рынок. В базе данных он получил кодовое обозначение PDAM10, и, судя по его характеристикам, это смартфон среднего класса.

Новый смартфон OPPO появился в базе TENAA


Как говорится в описании на TENAA, смартфон весит 188 граммов, оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей). Емкость аккумулятора будущего устройства - 4880 мАч.

Смартфон будет оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц. Под капотом также будет 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ, а также слот для карт памяти microSD.

На борту предполагается фронтальная камера на 8 мегапикселей, а основная камера будет состоять из четырех датчиков. Это датчик на 12 мегапикселей, 8 мегапикселей и два датчика по 2 мегапикселя. На задней панели будет расположен сканер отпечатков пальцев. Возможно, что изображения будущего смартфона в скором времени появятся на TENAA.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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