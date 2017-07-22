В базе телекоммуникационного регулятора Китая, TENAA, появился новый смартфон от компании OPPO, готовящийся к выходу на рынок. В базе данных он получил кодовое обозначение PDAM10, и, судя по его характеристикам, это смартфон среднего класса.
Как говорится в описании на TENAA, смартфон весит 188 граммов, оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей). Емкость аккумулятора будущего устройства - 4880 мАч.
Смартфон будет оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц. Под капотом также будет 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ, а также слот для карт памяти microSD.
На борту предполагается фронтальная камера на 8 мегапикселей, а основная камера будет состоять из четырех датчиков. Это датчик на 12 мегапикселей, 8 мегапикселей и два датчика по 2 мегапикселя. На задней панели будет расположен сканер отпечатков пальцев. Возможно, что изображения будущего смартфона в скором времени появятся на TENAA.
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