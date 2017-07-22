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Примерные характеристики Samsung Galaxy A71 5G появились в сети

21 марта 2020, 18:17





В декабре 2019 года Samsung представил Galaxy A71 и Galaxy A51, поддерживающие связь четвертого поколения. После этого в сети стало появляться множество слухов, касающихся грядущего выхода этих моделей уже с поддержкой 5G-связи. В феврале Galaxy A71 5G был одобрен органом сертификации Bluetooth SIG под кодовым номером SM-A7160, а в начале марта получил сертификацию от 3С Китая. Теперь же технические характеристики Galaxy A71 5G появились в списках TENAA.

Примерные характеристики Samsung Galaxy A71 5G появились в сети


Согласно данным на TENAA, смартфон будет оснащен чипсетом Exynos 980 5G, тем же самым, что и на серии Vivo X30, увидевшей свет в конце 2019 года. Кроме этого, известно, что вес Galaxy A71 5G составит 185 граммов, при этом емкость его аккумулятора будет 4370 мАч.

К сожалению, данных о том, каким дисплеем будет оснащен смартфон, на TENAA не предоставлено. Однако известно, что гаджет получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а также основную камеру из четырех датчиков, один из которых будет 64-мегапиксельным. О дате выхода Galaxy A71 5G пока ничего не известно.



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