В декабре 2019 года Samsung представил Galaxy A71 и Galaxy A51, поддерживающие связь четвертого поколения. После этого в сети стало появляться множество слухов, касающихся грядущего выхода этих моделей уже с поддержкой 5G-связи. В феврале Galaxy A71 5G был одобрен органом сертификации Bluetooth SIG под кодовым номером SM-A7160, а в начале марта получил сертификацию от 3С Китая. Теперь же технические характеристики Galaxy A71 5G появились в списках TENAA.
Согласно данным на TENAA, смартфон будет оснащен чипсетом Exynos 980 5G, тем же самым, что и на серии Vivo X30, увидевшей свет в конце 2019 года. Кроме этого, известно, что вес Galaxy A71 5G составит 185 граммов, при этом емкость его аккумулятора будет 4370 мАч.
К сожалению, данных о том, каким дисплеем будет оснащен смартфон, на TENAA не предоставлено. Однако известно, что гаджет получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а также основную камеру из четырех датчиков, один из которых будет 64-мегапиксельным. О дате выхода Galaxy A71 5G пока ничего не известно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".