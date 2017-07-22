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За несколько дней до анонса в сеть попали характеристики Huawei P40 и P40 Pro

23 марта 2020, 08:45





Всего несколько дней осталось до официальной презентации флагманов Huawei P40 и P40 Pro, в связи с чем в сети появляется все больше утечек, связанных с будущими смартфонами. На прошлой неделе были опубликованы изображения моделей, а уже сегодня появились их технические характеристики.

Huawei P40 и P40 Pro


Итак, на сегодня известно, что все смартфоны серии будут оснащены чипсетом Kirin 990 5G. Если говорить отдельно по каждой модели, то известно, что Huawei P40 будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с отверстием для селфи-камеры на 32 мегапикселя.

Huawei P40 и P40 Pro


Основная камера смартфона состоит из 50-мегапиксельного и 16-мегапиксельного датчиков, а также 8-мегапиксельного датчика с поддержкой 30-кратного зума. Емкость батареи составит 3800 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт и 27-Вт беспроводную зарядку.

Теперь пробежимся по Huawei P40 Pro. Он оснащен большим 6,58-дюймовым OLED-экраном с изогнутыми краями. Селфи-камера на 32 мегапикселя будет расположена в вырезе в экране, где также уместился и датчик глубины.

Huawei P40 и P40 Pro


Основная камера флагмана состоит из трех датчиков на 50, 40 и 12 мегапикселей, а также датчика ToF. Камера поддерживает 50-кратный зум. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт.

В утечке, к сожалению, ничего не сказано о возможных конфигурациях оперативной и встроенной памяти будущих моделей. При этом стоить напомнить, что флагманы не будут использовать сервисы Google, вместо которых на борту будут фирменные сервисы Huawei.



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