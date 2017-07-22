Всего несколько дней осталось до официальной презентации флагманов Huawei P40 и P40 Pro, в связи с чем в сети появляется все больше утечек, связанных с будущими смартфонами. На прошлой неделе были опубликованы изображения моделей, а уже сегодня появились их технические характеристики.
Итак, на сегодня известно, что все смартфоны серии будут оснащены чипсетом Kirin 990 5G. Если говорить отдельно по каждой модели, то известно, что Huawei P40 будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с отверстием для селфи-камеры на 32 мегапикселя.
Основная камера смартфона состоит из 50-мегапиксельного и 16-мегапиксельного датчиков, а также 8-мегапиксельного датчика с поддержкой 30-кратного зума. Емкость батареи составит 3800 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт и 27-Вт беспроводную зарядку.
Теперь пробежимся по Huawei P40 Pro. Он оснащен большим 6,58-дюймовым OLED-экраном с изогнутыми краями. Селфи-камера на 32 мегапикселя будет расположена в вырезе в экране, где также уместился и датчик глубины.
Основная камера флагмана состоит из трех датчиков на 50, 40 и 12 мегапикселей, а также датчика ToF. Камера поддерживает 50-кратный зум. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт.
В утечке, к сожалению, ничего не сказано о возможных конфигурациях оперативной и встроенной памяти будущих моделей. При этом стоить напомнить, что флагманы не будут использовать сервисы Google, вместо которых на борту будут фирменные сервисы Huawei.
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