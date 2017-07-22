Чипсет Huawei Kirin 820 5G ни в чём не уступает флагманскому Snapdragon 855
23 марта 2020, 10:42
Судя по всему, китайская Huawei проделала большую работу при разработке чипсета Kirin 820 5G для смартфонов среднего уровня. И появившиеся недавно в сети результаты его тестов показали, что эта SoC оказалась производительнее прошлогодней флагманской платформы Kirin 980 и кое-где превосходит даже Snapdragon 855.
Huawei Kirin 820 5G набирает 3490 и 11200 баллов при одно- и многоядерном тестировании в бенчмарке Geekbench. А это делает его быстрее прошлогоднего флагманского чипсета Kirin 980, используемого во флагманах серий Huawei P30 и Mate 20. Более того, многоядерная производительность SoC оказалась сопоставима с возможностями флагманской платформы Snapdragon 855, а её одноядерная производительность и вовсе выше, чем у последней.
Kirin 820 5G - это 7-нм чипсет с четырьмя производительными ядрами Cortex-A76, четырьмя энергоэффективными Cortex-A55 и графическим ускорителем Mali-G77. Судя по слухам, он получит свежие NPU и ISP, а первым смартфоном с этой платформой, как говорят, станет новый Honor 30S.
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