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Процессоры Intel Rocket Lake-S получат графику Xe и шину PCIe 4.0

23 марта 2020, 12:24




В Сети появилась свежая информация о новом поколении процессоров Intel под рабочим названием Rocket Lake-S (RKL-S). Ожидается, что эти чипы станут наследниками архитектуры Comet Lake-S с нормами производства 14 нм. В свою очередь, после поколения RKL-S ожидается появление процессоров Alder Lake-S с нормами 10nm++, для которых будет характерна гибридная архитектура Intel по формуле big.Little.

Новая архитектура Rocket Lake-S


Таким образом, можно предположить, что процессоры Rocket Lake-S станут последними чипами Intel для настольных систем, которые будут выпускаться с нормами техпроцесса 14 нм. Для серверного сегмента, как ожидается, последними чипами с нормами 14 нм++ станут процессоры Cooper Lake, их производство стартует до конца 2020 года.

Как ожидается, процессоры Rocket Lake-S станут серьезным обновлением настольной платформы Intel. Согласно данным попавшей в Сеть блок-диаграммы новой платформы, помимо новых чипсетов 500 серии, процессоры получат значительно улучшенную архитектуру, обзаведутся поддержкой графики нового поколения Intel Xe, 12-битного сжатия AV1, PCIe 4.0, двумя линиями DMI 3.0 и Thunderbolt 4.

Интересно также отметить, что в процессорах Rocket Lake-S будет отключена поддержка набора инструкций безопасности Intel Software Guard Extensions (SGX), которая ранее стала источником ряда серьезных узязвимостей.

По сообщениям от разных источников, чипы Rocket Lake будут содержать до 8 или до 10 вычислительных ядер. Ранее стало также известно, что процессоры с микроархитектурой Rocket Lake будут изначально производиться с нормами 14-нм техпроцесса, однако интегрированная графика будет выпускаться с нормами 14 нм и 10 нм. Иными словами, именно на поколении Rocket Lake будет «обкатана» давно анонсированная Intel стратегия смешения чиплетов с нормами 14nm CPU с графическими чипами 10 нм.

Чипы Rocket Lake-S также обзаведутся прямым процессорным интерфейсом PCIe 4.0 с числом линий от 16 до 20, что означает возможность действительно быстрой работы накопителей NVMe и дискретной графики. Шина DMI между процессором и чипсетом в новой архитектуре расширена с x4 до x8, что позволит удвоить пропускную способность для устройств, подключаемых через чипсет.

Среди других особенностей платформы Rocket Lake также стоит отметить наличие портов USB 3.2 Gen 2x2, видеопорты HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a, расширенное аппаратное сжатие с HEVC и 12-битным кодеком AV1, а также повышенные скорости DDR4 и ряд новых функций для оверклокеров.


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