5-ядерный Intel Core i5-L15G7 оказался намного слабее Snapdragon 8cx в тестах
23 марта 2020, 12:58
В сети появляется всё больше информации о новых процессорах Intel Lakefield. А вместе с этим мы получаем всё больше свидетельств о совершенно новой операционной системе Windows Core OS, существование которой до сих пор официально не подтверждалось.
Так, появившиеся недавно в сети результаты тестирования новейшего процессора Intel Core i5-L15G7 однозначно указывают на его работу в связке с модульной операционной системой Windows Core OS, которая, по слухам, может использоваться в самых разных продуктах, начиная от ноутбуков и заканчивая смартфонами.
Возвращаясь к самому процессору, стоит отметить, что это 5-ядерный CPU на 10-нм техпроцессе с технологией многослойной компоновки Foveros. Intel Core i5-L15G7 работает на базовой частоте 1,38 ГГц с возможностью увеличения, как минимум, до 2,95 ГГц. При этом в состав процессора входят одно производительное ядро Sunny Cove и четыре более медленных ядра Tremont.
Судя по всему, новый процессор уложится в TDP между 5 и 7 Вт. Его оснастят 1,5 Мбайт кэш-памяти L2 и 4 Гбайт кэша третьего уровня. Сама компоновка процессора, очень напоминающая архитектуру ARM big.LITTLE с объединением в одной упаковке быстрых и медленных ядер, предполагает, что главными конкурентами Lakefield станут чипсеты Qualcomm Snapdragon. И новый Intel Core i5-L15G7 оказался на 104,2% быстрее лежащего в основе Asus NovaGo TP370QL чипсета Snapdragon 835 в одноядерных тестах, но лишь на 2,2% опередил его в многоядерной производительности.
В то же время, более свежий Snapdragon 8cx буквально уничтожает Intel Core i5-L15G7 при многоядерном тестировании и лишь на 3,1% уступает ему в однопоточных операциях. Хотя, учитывая то, что Intel Lakefield - это первое поколение процессоров компании с компоновкой Foveros, производительность Core i5-L15G7 не выглядит настолько плохой.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".