РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

5-ядерный Intel Core i5-L15G7 оказался намного слабее Snapdragon 8cx в тестах

23 марта 2020, 12:58


В сети появляется всё больше информации о новых процессорах Intel Lakefield. А вместе с этим мы получаем всё больше свидетельств о совершенно новой операционной системе Windows Core OS, существование которой до сих пор официально не подтверждалось.

5-ядерный Intel Core i5-L15G7 оказался намного слабее Snapdragon 8cx в тестах


Так, появившиеся недавно в сети результаты тестирования новейшего процессора Intel Core i5-L15G7 однозначно указывают на его работу в связке с модульной операционной системой Windows Core OS, которая, по слухам, может использоваться в самых разных продуктах, начиная от ноутбуков и заканчивая смартфонами.

Возвращаясь к самому процессору, стоит отметить, что это 5-ядерный CPU на 10-нм техпроцессе с технологией многослойной компоновки Foveros. Intel Core i5-L15G7 работает на базовой частоте 1,38 ГГц с возможностью увеличения, как минимум, до 2,95 ГГц. При этом в состав процессора входят одно производительное ядро Sunny Cove и четыре более медленных ядра Tremont.




Судя по всему, новый процессор уложится в TDP между 5 и 7 Вт. Его оснастят 1,5 Мбайт кэш-памяти L2 и 4 Гбайт кэша третьего уровня. Сама компоновка процессора, очень напоминающая архитектуру ARM big.LITTLE с объединением в одной упаковке быстрых и медленных ядер, предполагает, что главными конкурентами Lakefield станут чипсеты Qualcomm Snapdragon. И новый Intel Core i5-L15G7 оказался на 104,2% быстрее лежащего в основе Asus NovaGo TP370QL чипсета Snapdragon 835 в одноядерных тестах, но лишь на 2,2% опередил его в многоядерной производительности.

В то же время, более свежий Snapdragon 8cx буквально уничтожает Intel Core i5-L15G7 при многоядерном тестировании и лишь на 3,1% уступает ему в однопоточных операциях. Хотя, учитывая то, что Intel Lakefield - это первое поколение процессоров компании с компоновкой Foveros, производительность Core i5-L15G7 не выглядит настолько плохой.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Процессоры Intel Rocket Lake-S получат графику Xe и шину PCIe 4.0
  • Поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордного минимума
  • Ноутбуки на AMD Ryzen 4000 появятся уже в конце марта
  • Слухи: Xbox Series X получит одну из самых сложных SoC
  • Intel Core i9-10900T с заявленным TDP 35 Вт потребляет до 123 Вт

    • следующая новость
    Lexar анонсировала три новые NM-карты для телефонов Huawei

    предыдущая новость
    Процессоры Intel Rocket Lake-S получат графику Xe и шину PCIe 4.0

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 марта, 2020

    Xiaomi анонсировала Redmi Note 9S

    Слухи: технологические компании просят перенести Computex 2020

    Слухи: Xiaomi планирует перевыпустить Xiaomi Mi 6 с новыми характеристиками

    Анонс ZTE Axon 11 5G: невероятно тонкий 5G-смартфон на Snapdragon 765G

    Lexar анонсировала три новые NM-карты для телефонов Huawei

    5-ядерный Intel Core i5-L15G7 оказался намного слабее Snapdragon 8cx в тестах

    Процессоры Intel Rocket Lake-S получат графику Xe и шину PCIe 4.0

    Чипсет Huawei Kirin 820 5G ни в чём не уступает флагманскому Snapdragon 855

    За несколько дней до анонса в сеть попали характеристики Huawei P40 и P40 Pro

    21 марта, 2020

    Примерные характеристики Samsung Galaxy A71 5G появились в сети

    Новый смартфон OPPO появился в базе TENAA

    Бюджетный Honor Play 9A получит мощную батарею

    20 марта, 2020

    Слухи: новый фитнес-браслет от Fitbit получит NFC

    В сети появились фотографии чехла для OnePlus 8 Pro

    Apple ввела ограничения на продажу iPhone

    Анонс ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4: модули памяти с уникальной RGB-подсветкой

    Официальные изображения Huawei P40 и P40 Pro появились в сети

    Honor 30s 5G станет первым смартфоном с чипсетом Kirin 820 5G

    Анонс Harman Kardon FLY: первая за шесть лет новая линейка наушников Harman Kardon

    Nokia вернула к жизни телефон 2007 года

    ССЫЛКИ