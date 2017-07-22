Вместе с анонсом серии Mate 20 в 2018 году Huawei также представила собственную NM-карту памяти. Это SD-карта, имеющая размер, как у сим-карты nano-SIM. NM-карты не требуют специального слота, поскольку они помещаются в тот же слот, что nano-SIM, которым оснащены большинство современных смартфонов. Анонсируя новинку, Huawei надеялся, что она будет популярна и у других производителей, но этого не произошло.
Однако на днях известный производитель продуктов для хранения данных - компания Lexar анонсировала три новых NM-карты для телефонов Huawei собственного производства. Они будут совместимы со смартфонами Huawei Mate 20 и Мате 20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Мате 30 и Мате 30 Pro.
NM-карты получили название Lexar nCard и доступны в вариантах на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Скорость чтения составляет 90 Мб/c, а скорость записи - 70 Мб/c. Стоимость nCard составит $28 (2200 руб.) за версию на 64 ГБ, $42 (3200 руб.) для 128 ГБ и $84 (6500 руб.) для карты емкостью 256 ГБ.
Многие аналитики сходятся во мнении, что со временем стоимость карт памяти этого стандарта снизится. Но это произойдет лишь когда за производство NM-карт возьмутся такие игроки, как SanDisk и Samsung.
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