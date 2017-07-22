Сегодня ZTE наконец анонсировала новый смартфон Axon 11 5G с поддержкой связи пятого поколения. Устройство имеет прямоугольную форму с закругленными углами. Вес смартфона 168 грамм, а толщина всего 7,9 мм. Это самый тонкий 5G-телефон на рынке в настоящее время.
ZTE Axon 11 5G оснащен 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешение Full HD+ (2340х1080 пикселей), встроенным сканером отпечатков пальцев и каплевидным вырезом, где расположена 20-мегапиксельная камера для селфи.
Под капотом ZTE Axon 11 5G - чипсет Snapdragon 765G с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 620 и модемом X52 5G.
Основная камера состоит из 64-мегапиксельного датчика, 8-мегапиксельного широкоугольного объектива, а также двух 2-мегапиксельных датчиков. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.
Примечательно, что ZTE AXON 11 5G также предлагает множество функций программного обеспечения для редактирования изображений и видео, включая различные фильтры.
Устройство также имеет гибридный слот для карт (nano + nano или Nano + MicroSD до 2 ТБ), Bluetooth 5.1, NFC, DTS:X Ultra. Он работает на Android 10 с MiFavor 10 сверху.
ZTE AXON 11 5G представлен в трех конфигурациях:
- 6ГБ RAM + 128ГБ за 380$ (31000 руб.); - 8GB RAM + 128GB за 421$ (34000 руб.); - 8ГБ + 256 ГБ за 477$ (38000 руб.).
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