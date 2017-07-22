Слухи: Xiaomi планирует перевыпустить Xiaomi Mi 6 с новыми характеристиками
23 марта 2020, 15:36
Mi 6 является одним из самых знаковых и популярных смартфонов Xiaomi. Последние слухи говорят о том, что Xiaomi планирует перевыпустить популярную модель, но с новыми характеристиками и дизайном. В планах бренда, выпустить компактный, но мощный смартфон.
Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. По мнению некоторых экспертов, Xiaomi сейчас работает над смартфоном с небольшим дисплеем, но пока никаких окончательных решений относительно него не принято. Все дело в том, что большинство производителей уже перенастроили свои линии на выпуск больших экранов для смартфонов, и выпуск меньших дисплее сейчас может влететь в копеечку. Поэтому, прежде чем принимать решение о перевыпуске Mi 6, Xiaomi необходимо провести масштабное исследование рынка, определив потенциальную выгоду.
Ранее на Weibo был опубликован опрос бренда на тему того, сколько поклонники Xiaomi будут готовы заплатить за новую версию Xiaomi Mi 6 с прежними габаритами, но с двойной основной камерой, чипсетом серии Snapdragon 700 или Snapdragon 800 и NFC-чипом.
Результаты опроса пока неизвестны, и Xiaomi продолжает полномасштабный анализ рынка, чтобы принять итоговое решение.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".