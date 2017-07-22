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Слухи: технологические компании просят перенести Computex 2020

23 марта 2020, 17:16


Коронавирус перевернул мир с ног на голову, заставив человечество полностью пересмотреть планы на ближайшую перспективу. Один за другим были отменены крупные конференции в области технологий, а производителям пришлось переводить презентации своих продуктов в онлайн. Однако в календаре еще остались события, которые пока не сдались коронавирусу, но и их время, судя по всему, уже пришло.

Слухи: технологические компании просят перенести Computex 2020


Международная конференция Computex все еще в планах, ведь ее организаторы пока и словом не обмолвились о возможной отмене мероприятия. Тайвань пока что держит ситуацию с вирусом под контролем, но проблема в том, что границы государства закрыты, а значит гостей из-за рубежа на Computex ждать не стоит.




Если властям удастся сдержать эпидемию, то Computex могут провести для местных жителей, соблюдая все меры предосторожности. Но в таком случае мероприятие уже не будет международным, а ведь на нем, как правило, презентуются продукты передовых мировых производителей.

В общем и целом, некоторые крупные международные технологические компании уже намекают на перенос или отмену выставки. В их числе есть и местные компании. Так что, видимо, дело идет к тому, что Computex все же падёт, сраженная коронавирусом. В любом случае в скором времени мы узнаем об этом точно, а до старта Computex остался 71 день.



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